“Yo soy Betty, la fea” es la telenovela favorita de la pantalla chica. La historia creada por Fernando Gaitán obtuvo un éxito descomunal, se emitió en 180 países, fue adaptada más de 30 veces y ganó el Guinness Records 2010. Betty, don Armando, “el cuartel de las feas” y ‘La Peliteñida’, son algunos de los personajes más queridos de esta historia que caló en el corazón de grandes y chicos.

El melodrama no solo traspasó fronteras, sino que logró mantenerse vigente con el paso del tiempo. Hoy, 21 años después de su estreno, “Yo soy Betty, la fea” sigue dando de qué hablar gracias a su retransmisión en Netflix y a las confesiones que han hecho sus protagonistas en los últimos años.

La telenovela, emitida por primera vez en 1999 por RCN Televisión, se caracterizó por sus escenas hilarantes y pintorescos personajes, además por su pegajosa canción que todos disfrutábamos al inicio de cada capítulo. Hoy te contamos el verdadero origen de “Se dice de mí”, el popular tema de “Yo soy Betty, la fea”.

“Betty, la fea” fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello (Foto: RCN)

“Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón”. Esta es una estrofa de la canción “Se dice de mí”, tema principal de la telenovela colombiana. Muchos conocemos de memoria esta letra, sin embargo pocos saben su origen.

La canción fue escrita por el compositor Ivo Pelay. “Se dice de mí” es una canción concebida originariamente como milonga en 1943, con música del director de orquesta uruguayo Francisco Canaro y letra del poeta argentino.

La letra original era para que la cantara un hombre pues el protagonista era un varón. Luego la versión femenina alcanzaría un éxito impresionante al ser grabada por Tita Merello con la orquesta de Francisco Canaro el 23 de julio de 1954 e incluida en la película argentina de 1955 Mercado de abasto, dirigida por Lucas Demare.

Luego de esto, el tema fue puesto en el cajón de los recuerdos hasta 1999, cuando el tema volvió a reeditarse como cortina musical de la exitosa telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” , obteniendo popularidad en todo el mundo.

Betty, la fea es una telenovela colombiana, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Records 2010 (Foto: RCN)

