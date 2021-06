Lorna Cepeda alcanzó la fama internacional cuando interpretó a Patricia Fernández, la ‘Peliteñida’, en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”. A pesar de su actitud prepotente y presumida, Patricia fue uno de los personajes más queridos de la historia creada por Fernando Gaitán.

Incluso 21 años después del estreno de la telenovela colombiana, Lorna Cepeda es recordada por su papel de Patricia Fernández, personaje que marcó significativamente su carrera como actriz y le permitió ganarse el cariño de todo el mundo.

Si bien Patricia fue una de las antagonistas de la hsitoria, el personaje fue muy bien aceptado por el público. Incluso la misma Lorna Cepeda confesó que la quiere mucho, al punto de comprenderla y empatizar con ella.

“BETTY, LA FEA”: LA TRAICIÓN DE MARIO CALDERÓN, LA MAYOR DESILUSIÓN DE LA PELITEÑIDA PATRICIA FERNÁNDEZ

Durante una entrevista con el periodista colombiano Ernesto McCausland, Lorna Cepeda se sinceró sobre lo que significa para ella Patricia Fernández. Asimismo, profundizando un poco más sobre la personalidad del personaje que marcó su vida y la empatía que sentía por ella.

“Yo la entiendo, la quiero mucho. La entiendo de tal forma hasta tal punto que yo siempre estoy con ella. A veces me da rabia con ella que sea tan estúpida, cómo puede pensar en eso, por qué no vende ese Mercedes por mil. Véndalo y arregle esos problemas económicos o lo que sea, o no esté pendiente de las ‘feas’”, dijo Lorna.

Además, la actriz comentó que le daba rabia cada vez que “las feas” se metían con su personaje, a pesar que muchas veces era Patricia quien empezaba el pleito con alguna de ellas.

Sin duda, Patricia Fernández es parte importante de la vida de la actriz colombiana. Este personaje se convirtió en un icono de la televisión por sus dichos, belleza y maldades.

Pese a su sensualidad y belleza que se robaron los suspiros de muchos hombres, ‘la Peliteñida’ se enfrentó a decepciones amorosas, como cuando descubrió que Aura María estuvo involucrada con Mario Calderón.

“Me gustó mucho cuando pasaban las escenas del dolor de Patricia cuando ella descubre que Aura María se acuesta con Mario, porque entre todo Patricia es ingenua. Ella está convencidísima de que Mario Calderón era, pues, no sé, lo más importante y que Mario Calderón mataba por ella, y el darse cuenta de eso es muy duro y sobre todo con una mujer como Aura María”, afirmó Cepeda.

Para Lorna Cepeda, Patricia Fernández es una mujer que como otras tuvo que hacer frente a varias situaciones difíciles. Por ejemplo, la crisis económica que atravesaba, las deudas acumuladas y cambiar su estilo de vida. Estas dificultades hicieron más humana a Patricia.

“Entonces yo leí el libreto y yo ‘este Fernando (Gaitán), como eres de malo’. Pero te lo juro, yo lloraba, se me salían las lágrimas de imaginarme esa historia, me daba rabia y de todo”, confesó la actriz.