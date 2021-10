Muchos han quedado atrapados con las historias que giran en torno a los personajes que interpretan Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en “Yo soy Betty, la fea”, telenovela colombiana que se encuentra disponible en Netflix. Precisamente, ambos actores se juntaron en una divertida entrevista para recordar tiempos aquellos, pero en concreto rememoraron la vez que la actriz se convirtió en hada y dejó perplejo al recordado ‘don Armando’.

Como sabrán, Ana María Orozco interpreta a Beatriz Pinzón en la telenovela que inmortalizó el fallecido escritor Fernando Gaitán, allá por octubre de 1999. Con ella, Abello también quedó en el recuerdo de sus fieles seguidores, los mismos que han sido testigos del reencuentro que se dio a través del canal de YouTube del actor, en donde revelaron intimidades de “Yo soy Betty, la fea”.

Los artistas colombianos contaron cómo se conocieron, muchos años antes de encontrarse en la famosa telenovela: “Fue hace muchísimos años, estaba en Villa de Leyva en una tienda y entraste tú con tus cacheticos, tu pelo crespo largo, morenita, unos ojos enromes, una cosa divina, alucinante. Pediste algo y te fuiste; pensé: ‘¡Wow! qué niña divina, la quiero conocer’ porque yo ya te había visto actuando (...) faltaban como 10 años para hacer Yo soy Betty, la fea”, contó el recordado ‘don Armando’.

LA VEZ QUE ANA MARÍA OROZCO SE CONVIRTIÓ EN HADA Y DEJÓ SIN PALABRAS A JORGE ENRIQUE ABELLO

Durante la charla, Abello le recordó a la protagonista de “Yo Betty, la fea” cuando ella se disfrazó de ‘Hadita’. Ese episodio lo primero que hizo fue sacarle una sonrisa a la invitada del actor, quien siguió dando más detalles de aquel pintoresco momento.

“Te voy a contar un recuerdo que tengo de ti. En un cumpleaños tuyo te disfrazaste de ‘hadita’ porque querías que todo el mundo estuviera disfrazado. Yo recuerdo que en el lugar donde vivías había un jardín, me acuerdo que tú estabas dando vueltas al rededor del árbol y la gente te seguía como un trencito. ¿Te acuerdas de eso?”, reveló el actor colombiano.

“Me acuerdo de la fiesta, pero no de eso exactamente, para nada. De chica soñé alguna vez que era un hada, siempre me atrajo muchísimo, porque para mi son dos mundos paralelos, invisibles, siempre quería conectar con ese mundo”, respondió entre risas Ana María.

¿ANA MARÍA OROZCO Y JORGE ENRIQUE ABELLO SE ENAMORARON EN “YO SOY BETTY, LA FEA”?

En otro momento, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello tocaron un tema que muchos fanáticos han querido saber desde que la telenovela se estrenó en Netflix. El popular ‘don Armando’ tocó el tema y la respuesta de la actriz dejó sorprendidos a muchos.

“¡No! Yo lo quería ahorcar porque yo tratando de ser seria y este haciendo chistes todo el tiempo. Con ‘Georgie’ hemos sido muy amigos, muy compañeros, pero hay amor y cariño enorme”, contestó ante la duda de los presentes en la transmisión. Abello aseguró que todo fue debido a que él la “molestaba mucho”.

¿QUÉ PASÓ CON ANA MARÍA OROZCO DESPUÉS DE PROTAGONIZAR “YO SOY BETTY, LA FEA”?

Luego de protagonizar “Yo soy Betty, la fea”, la actriz estuvo en “Ecomoda”, la secuela de la exitosa telenovela colombiana que se estrenó el 2 de diciembre de 2001 y se terminó de emitir el 2 de junio de 2002.

Después, Ana María Orozco participó en la obra de teatro “Muelle Oeste” en México, Bolivia y Colombia. En agosto de 2003 filmó una película independiente, “El colombian dream”, la cual recién se estrenó en 2006.

Tiempo después, colaboró en la serie “Mujeres asesinas”, tanto para Argentina como para Colombia. En ambas versiones obtuvo el papel protagónico. También participó en dos temporadas de la serie “Amas de casa desesperadas” (2007), así como en otras producciones.