‘Yo soy Betty, la fea’ es la telenovela más importante y galardona de Colombia, su éxito traspasó fronteras pues fue transmitida en 180 países, doblada a 25 idiomas y ha sido adaptada al menos unas 28 ocasiones. Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, el melodrama se mantiene vigente y ha recuperado su popularidad tras su arribo a Netflix, donde es uno de los títulos más vistos.

RCN Televisión emitió el primer capítulo de ‘Yo soy Betty, la fea’ en 1999 y aunque ya pasaron 20 años, aún sigue cautivando al público con la historia de Beatriz Pinzón Solano, don Armando Mendoza y las aventuras del ‘Cuartel de las feas’ en Ecomoda. Su creador, Fernando Gaitán, jamás imaginó que la ficción lograra entrar al libro Record Guiness en 2010 como la telenovela más exitosa en la historia de la televisión.

El actor Patrick Delmas interpretó a Michel, un guapo francés que conoció a Betty cuando ella viajó a Cartagena (Foto: “Betty, la fea”)

En la telenovela colombiana se dieron a conocer muchos actores, entre ellos Patrick Delmas, quien dio vida a Michel, el francés que se enamoró de Betty. Aunque no fue un personaje principal, su participación logró dejar huella en uno de los capítulos más recordados de la popular historia. Aquí te contamos que hace en la actualidad el actor francés y cómo luce después de ‘Yo soy Betty, la fea’.

¿QUÉ PASÓ CON PATRICK DELMAS/ MICHEL EN “YO SOY BETTY, LA FEA?

El actor Patrick Delmas interpretó a Michel, un guapo francés que conoció a Betty cuando ella viajó a Cartagena después de salir de Ecomoda y decir la verdad sobre el embargo que tenía la empresa. Cuando Michel conoce a Betty empieza a tener interés por ella y la apoya incondicionalmente.

Este capítulo es uno de los más buscados de la telenovela porque muestra la primera transformación de Betty. No solo mejora su aspecto físico, sino que su actitud cambia. A partir de entonces, el personaje de Ana María Orozco se empodera y se hace respetar.

Patrick Delmas llamó la atención del público y participó en otros proyectos televisivos en Colombia tras su breve participación en ‘Yo soy Betty, la fea’.

En la novela "Aquí no hay quien viva" interpreta a la pareja de Jorge Enrique Abello, el actor que da vida a ‘don Armando’ en Betty, La fea (Foto: Patrick Delmas/ Instagram)

El actor nació el 28 de febrero de 1966 en París, Francia. A partir de 1993, Delmas comenzó a trabajar en diversas producciones de su país natal como Antoine Rives, Bouges y Le chant de l’ homme mort.

Sin embargo, viajó a Colombia en 1996 solo para grabar algunas escenas de una serie francesa titulada Aventures Caraibes. Tiempo después regresó para filmar el videoclip de la canción “Por las calles del amor” de Darío Gómez y empezar su carrera artística.

En Colombia construyó una importante carrera actoral participando en producciones como Pecados Capitales, La Viuda de la Mafia, En los tacones de Eva, El laberinto de Alicia, Hilos de amor, Hasta que la plata nos separe, La ley secreta y Pa', entre otras.

En 1996 llega a Colombia para rodar una serie de televisión francesa, posteriormente decide volver al país para continuar con su carrera actoral (Foto: Patrick Delmas/ Instagram)

También fue reconocido por su interpretación en la novela Aquí no hay quien viva, donde curiosamente era pareja Jorge Enrique Abello, el actor que da vida a ‘don Armando’ en Betty, La fea.

Asimismo, se ha destacado en diversas películas, como Diario de Bucaramanga, y ha estelarizado decenas de famosas obras de teatro.

Pero eso no es todo. Patrick Delmas también incursionó en la conducción de programas de televisión, pues en 2016 demostró versatilidad al presentar el reality show Bailando con las estrellas.

Su talento y profesionalismo fue reconocido con varios premios como el India Catalina y el TVyNovelas.

Patrick Delmas también incursionó en la conducción de programas de televisión (Foto: Patrick Delmas/ Instagram)

Pese a todos los reconocimientos que disfruta, asegura que fue muy afortunado por haber tenido la oportunidad de personificar a ‘Michel’ en “Betty, la fea”, pues el papel le dio popularidad y lo ayudó a levantar vuelo como actor extranjero.

“Tuve la suerte de estar en Betty, la fea que es lo que realmente me ayudó muchísimo y también tener unos encuentros con Fernando Gaitán (…). Cuando estaba en Betty, la fea, le dije: ‘No me gustaría hacer vueltas con Francia porque mi mujer estaba embarazada, entonces si hay más trabajo aquí me gustaría quedarme para no perder a mi bebé”, contó a El Espectador.

El actor está felizmente casado con María Fernanda Cortés y tiene un hijastro y un hijo, llamados Nicolás y Julián, respectivamente. En 2012, tras varios años en el país que lo vio crecer como artista, recibió la ciudadanía colombiana, por lo que actualmente ostenta doble nacionalidad.

Patrick Delmas, su esposa y sus dos hijos (Foto: Patrick Delmas/ Instagram)

El actor francés, y nacionalizado colombiano, tiene 54 años (Foto: Patrick Delmas/ Instagram)

MÁS SOBRE “YO SOY BETTY, LA FEA