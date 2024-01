¡Son días difíciles para la actuación! El talentoso actor Bill Hayes, recordado por su papel de Doug Williams en la novela de la NBC “Days of Our Lives”, falleció el pasado viernes 12 de enero a los 98 años, según reveló su entorno más cercano.

En las últimas semanas hemos visto perecer a varias figuras de la industria internacional, siendo Bill Hayes el más reciente de todos. De acuerdo a los primeros reportes, el actor de “Days of Our Lives” murió a los 98 años de edad rodeado de su familia y sus seres queridos.

El actor Bill Hayes falleció a los 98 años de edad (Foto: JPI STUDIOS)

Pero, ¿quién era este talentoso actor que estuvo a punto de apagar 100 velitas? ¿Fue realmente un ícono de la televisión internacional?

¿QUIÉN FUE BILL HAYES, EL RECORDADO ACTOR DE “DAYS OF OUR LIVES”?

El difunto actor logró protagonizar la novela “Days of Our Lives” durante más de cinco décadas al interpretar a Doug Williams desde inicios de los setenta. En aquel set de rodaje, el intérprete conoció a su esposa, la actriz Susan Seaforth Hayes, trasladando su amor de ficción a la vida real.

Fue en junio pasado cuando el actor celebró su onomástico número 98 en el plató de la novela americana. En aquella ocasión, Bill Hayes se encontraba rodeado de sus colegas y amigos más cercanos de reparto.

Pese a que el agente del actor le dijo a BBC que Hayes falleció en compañía de los suyos, las causas no han sido reveladas del todo.

No se descarta muerte natural debido a la avanzada edad del histrión, aunque para todos nosotros sería una sorpresa, pues el buen Bill aún demostraba lucidez y energía cada vez que salía en los medios.

El 29 de abril de 2018 en Pasadena, Bill Hayes y Susan Seaforth Hayes fueron fotografiados junto al Premio a la Trayectoria durante la 45ª edición anual de los Premios Daytime Emmy (Foto: Michael Tran/FilmMagic)

A través de un escueto comunicado, los directivos de “Days of Our Lives” dejaron en claro el legado que logró construir Hayes a lo largo de su carrera: “Bill, uno de los personajes más longevos de ‘Days of our Lives’, creó el papel de Doug Williams en 1970 y lo interpretó ininterrumpidamente durante toda su vida. Él y su esposa, Susan Seaforth-Hayes, siguieron siendo la base de la familia Williams-Horton durante más de 50 años”, profundizaron.

¿QUIÉN FUE BILL HAYES?

Su verdadero nombre fue William Foster Hayes III y nació en Harvey, Illinois en 1925. Inicio su trayectoria artística como músico y logró cierta notoriedad durante mediados del siglo pasado.

Como te dijimos líneas arriba, Bill se encontraba casado con su compañera de rodaje Susan Seaforth Hayes. Ambos dieron vida a un matrimonio en durante más de tres décadas, tanto en la pantalla como en la vida real.

Ken Corday, productor ejecutivo del programa, lo recordó como “el corazón y el alma” de la mítica serie estadounidense. También se dio tiempo de dar a conocer el tiempo que pasó junto a él: “He conocido a Bill durante la mayor parte de mi vida, y él encarnaba el corazón y el alma de “Days of Our Lives”. Aunque estamos de luto y le echaremos de menos, el legado indeleble de Bill perdurará en nuestros corazones y en las historias que contemos, tanto dentro como fuera de la pantalla”, sentenció.

Además de su papel en la citada telenovela, Bill saltó a la fama tras su single “The Ballad of Davy Crockett”, la cual encabezó durante semanas las listas de hits musicales en 1955.

Por si fuera poco, Bill también se dio tiempo de enlistarse en el Cuerpo Aéreo de la Marina norteamericana, donde llevó cursos para convertirse en piloto de aviones caza.

Después del término de la Segunda Guerra Mundial, Bill optó por estudiar Música y Arte Dramático en la Universidad DePauw de Indiana. Posteriormente, incursionó como cantante en programas de variedades y participó en producciones de Broadway durante la década de 1950. Realizó giras a nivel nacional en musicales teatrales como “Bye Bye Birdie”, “Student Prince”, “Anything Goes”, “Camelot” y “The Pajama Game”.

En 1970, logró su papel más destacado en “Days of Our Lives”, interpretando a un convicto que desempeñaba el rol de cantante de salón. En 1984, dejó la serie junto a su esposa debido a la reducción del tiempo de pantalla que se les otorgaba.

Sin embargo, en 2003, ambos regresaron a la telenovela, a pesar de que los espectadores habían considerado a ambos personajes como fallecidos.

Gracias por tanto talento, Bill. ¡Siempre te recordaremos!

