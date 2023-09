La repentina muerte de Billy Miller, a sólo dos días de cumplir un año más de vida, ha dejado en shock al mundo del entretenimiento en Hollywood. El anuncio de su partida, el viernes 15 de septiembre de 2023, fue confirmada por el mánager del actor, el mismo día que el ganador de tres Daytime Emmy Award hubiese cumplido 44 años; es decir, el 17 de septiembre.

Debido a que su fallecimiento conmocionó a sus seguidores, el que menos busca saber detalles en torno al histrión; precisamente, se dio a conocer que padecía una enfermedad. ¿De qué estaba mal? En los siguientes párrafos, te lo contamos. Asimismo, te mencionamos quién fue y su trabajo en el mundo de la actuación.

¿QUÉ ENFERMEDAD SUFRÍA BILLY MILLER?

En el comunicado que envió el mánager del histrión a los medios de comunicación se lee que Billy Miller batallaba contra una enfermedad. “El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió”, menciona brevemente.

Aunque no se precisa de qué falleció, ¿esto sugiere que Miller habría acabado con su vida? No se dan más detalles, pero dan a entender que desde hace tiempo luchaba contra una profunda tristeza y pérdida de interés en actividades que realizaba.

Cuando Billy Miller llegó al estreno de "Something Borrowed" celebrado en el Grauman's Chinese Theatre el 3 de mayo de 2011 en Hollywood, California (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

¿QUIÉN FUE BILLY MILLER?

Billy Miller fue un actor estadounidense conocido por haber interpretado a Richie Novak en la serie “All My Children”, a Billy Abbott en “The Young and the Restless” y Jason Morgan en “General Hospital”. También actuó en algunos episodios de “CSI”.

Se inició en una agencia de modelaje, por lo que tuvo la oportunidad de aparecer en comerciales televisivos como Pizza Hut y JCPenney. Obtuvo el grado de Mercadotecnia en la Universidad de Texas en Austin.

Sus inicios en el mundo de la actuación se remontan a 2006 cuando formó parte de las series de televisivas “CSI: New York”. Luego le siguieron “All My Children” (2007-2008), “Justified” (2011), “Ringer” (2011-2012), “Castle” (2013), “The Young and the Restless” (2008-2014), “CSI: Crime Scene Investigation” (2014), “Major Crimes” (2014), “Suits” (2015) y “General Hospital” (2014-2023).

Asimismo, formó parte del elenco de tres películas “Fatal Honeymoon” (2012), “American Sniper” (2014) y “Bad Blood” (2015).

Debido a su gran talento, ganó tres premios Daytime Emmy Award por la serie “The Young and the Restless”, los años 2010 y 2013 en la categoría Mejor actor de reparto en una serie de drama, y en 2014 como Mejor actor principal en una serie de drama.