“Black Adam” es la próxima película de DC que llegará a cines y está protagonizada por Dwayne Johnson, también conocido como “La Roca”. Pese a la reestructuración que está sufriendo el estudio por la fusión entre Warner Bros y Discovery, la cinta es una de las más esperadas.

La película mostrará la historia de origen de Teth-Adam y su participación en la Sociedad de la Justicia de América, un grupo de superhéroes, paralelos a la Liga de la Justicia.

“Black Adam” tuvo su estreno mundial en la Ciudad de México el 3 de octubre de 2022, pero está programada para lanzarse el 21 del mismo mes en Estados Unidos y un día antes en otros países.

DWAYNE JOHNSON ES TETH-ADAM / BLACK ADAM

Dwayne Johnson interpreta a Teth-Adam / Black Adam, un antihéroe del país ficticio Kahndaq que, originalmente, fue reconocido por su gran valentía y poderes divinos. Entre sus habilidades están la fuerza y velocidad sobrehumana. Además, puede volar, vivir por muchos años y hacer electroquinesis. Sin embargo, luego fue corrompido.

Por ello, fue encarcelado por Shazam durante más de 5 mil años. La película que lo tiene como protagonista verá el regreso de “Black Adam”, el jurado enemigo del personaje de Zachary Levi.

Dwayne Johnson es un famoso actor de Hollywood que ha tenido roles protagónicos en varias películas de la franquicia de “Rápidos y Furiosos”. Asimismo, ha interpretado al Dr. Smolder Bravestone en diversas cintas de “Jumanji”.

SARAH SHAHI ES ADRIANNA TOMAZ / ISIS

Sarah Shahi interpreta a Adrianna Tomaz / Isis, la esposa de Black Adam. En los cómics, es una refugiada egipcia que es vendida como esclava y dada como regalo a Teth-Adam, quien se enamora de ella.

Posteriormente, recibe un amuleto que contiene magia de Shazam, por lo que obtiene las habilidades de Isis y el control de los elementos naturales. Al parecer, la película ha cambiado algunos de estos eventos debido a los acontecimientos reales que involucran a la organización terrorista que lleva el mismo nombre. Adrianna es presentada como una profesora universitaria que es parte de la resistencia en Kahndaq.

Sarah Shahi interpreta Adrianna Tomaz, aunque no mostrarán su transformación en Isis (Foto: DC Films)

Sarah Shahi ha participado en cintas como “Legalmente rubia 2″, “Rush Hour 3″, “Crossing Over” y “I Don’t Know How She Does It”. Además, interpretó a La Llorona en el episodio piloto de “Supernatural”, fue Sonya Aragon en “Los Sopranos” y Billie Connelly en “Sex/Life”.

MARWAN KENSARI ES ISHMAEL GREGOR / SABBAC

Marwan Kenzari interpreta a Ishmael Gregor / Sabbac, quien será el antagonista de la película, pues actúa como el líder de una organización criminal conocida como Intergang. Debido a él, se forma la Sociedad de la Justicia, pues su objetivo es derrotarlo.

En los cómics, se trata de un inmigrante ruso que se vuelve en un jefe de la mafia de Nueva York. Tiene habilidades demoníacas que le dan un aspecto muy parecido al de una bestia. Es capaz de transformarse al decir el nombre del demonio, algo similar a lo que puede realizar Shazam.

Kenzari es un actor neerlandés con ascendencia tunecina que ha trabajado en títulos como “Het zusje van Katia”, “Loft”, “Rabat” y “Wolf”. Por este último, ganó el Becerro de Oro del Festival de Cine de los Países Bajos. Además, dio vida a Jafar en el live-action de “Aladdin”.

PIERCE BROSNAN ES KENT NELSON / DOCTOR FATE

Pierce Brosnan da vida a Kent Nelson / Doctor Fate, otro de los miembros de la Sociedad de la Justicia. Es el hijo de un arqueólogo que aprendió brujería y, recibió el Casco del Destino y la capa del Señor del Orden.

Tiene habilidades mágicas casi imparables como teletransportación, vuelo, invisibilidad, viajes dimensionales, nigromancia y mucho más.

Pierce Brosnan es un actor irlandés de 69 años reconocido por ser el quinto James Bond. Además, fue Sam Carmichael en las películas de “Mamma Mia!”. También ha participado en otros títulos como “I.T.”, “Some Kind of Beautiful”, “Remember Me”, entre muchos más.

Pierce Brosnan como Doctor Fate en la película "Black Adam" (Foto: DC Films)

ALDIS HODGE ES CARTER HALL / HOMBRE HALCÓN

Aldis Hodge interpreta a Carter Hall / Hombre Halcón, un arqueólogo que también es la reencarnación de un antiguo príncipe egipcio llamado Khufu que fue maldito con volver a nacer en otro cuerpo por siempre.

Tiene el poder de volar debido a sus alas de un metal especial. Además, puede respirar debajo del agua, adquirir la sabiduría de sus vidas pasadas y puede comunicarse con animales. Es el líder de la Sociedad de la Justicia.

Aldis Hodge ha participado en títulos como “Duro de matar 3: la venganza”, “El hombre invisible”, “One Night in Miami”, “What Men Want”, entre otros.

NOAH CENTINEO ES ALBERT ROTHSTEIN / ATOM SMASHER

Noah Centineo hace el papel de Albert Rothstein / Atom Smasher, otro de los miembros de la Sociedad de la Justicia. Tiene la capacidad de modificar su estructura atómica, al igual que manipular su tamaño y fuerza.

En los cómics, obtuvo sus poderes debido a su abuelo, quien fue un supervillano. Se caracteriza por ser alguien muy violento que suele matar o dejar a alguien al borde de la muerte, algo que comparte con Black Adam.

Noah Centineo es un actor estadounidense que se volvió muy popular por protagonizar la serie de películas románticas “A todos los chicos de los que me enamoré”. Además, ha participado de otros títulos como “La cita perfecta”, “Sierra Burgess Is a Loser”, “The Fosters” y “How to Build a Better Boy”.

Noah Centineo como Atom Smasher y Quintessa Swindell como Cyclone en "Black Adam" (Foto: DC Films)

EL RESTO DEL REPARTO PRINCIPAL DE “BLACK ADAM”