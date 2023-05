“Black Knight”, drama de ciencia ficción surcoreano de Netflix escrita y dirigida por Cho Ui-seok, se basa en el webtoon “Delivery Knight” de Lee Yoon-gyun que cuenta con un reparto principal conformado por Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok y Esom.

La serie que cuenta con un presupuesto de 25 000 millones de wones se desarrolla en un futuro distópico, en un mundo asolado por la contaminación, donde la supervivencia de la humanidad depende de un grupo de repartidores de élite, entre ellos el legendario caballero ‘5-8′.

“Al leer el webcómic por primera vez, el contexto me pareció muy innovador. No son los repartidores que conocemos, sino que estos enfrentan a los cazadores para entregar oxígeno y bienes vitales, lo que los hace esenciales para la supervivencia de la debilitada humanidad. La idea me atrapó”, indicó el director al gigante del streaming.

Kim Woo-bin como '5-8' en la serie surcoreana "Black Knigth" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BLACK KNIGHT”?

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, “Black Knight” está “ambientada en el año 2071, donde el mundo ha sido diezmado por la contaminación tóxica del aire. Solo alrededor del 1 por ciento de la población ha sobrevivido y ahora existe una clase social estricta. La gente rara vez sale de sus casas y, cuando lo hacen, usan máscaras de gas debido a la contaminación del aire.

Los ciudadanos dependen en gran medida del servicio de entrega de paquetes para sus necesidades. Los repartidores, conocidos como caballeros, entregan los paquetes y también los protegen de los ladrones.

Knight 5-8 es un caballero legendario que también es muy hábil en el combate físico. Se encuentra con el chico Sa-Wol, que es un refugiado y sueña con convertirse en caballero y admira a Knight 5-8. Seol-A es una oficial del Comando de Inteligencia de Defensa que salvó la vida de Sa-Wol y lo cuida como si fuera parte de su familia”.

¿CÓMO VER “BLACK KNIGHT”?

“Black Knight” se estrenará en Netflix el 12 de mayo de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BLACK KNIGHT”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BLACK KNIGHT”

Kim Woo-bin como ‘5-8′.

Song Seung-heon como Ryu Seok.

Kang Yoo-seok como Sa-wol.

Esom como Seol-ah.

Kim Eui-sung

Jin Kyung como el presidente.

Nam Kyung-eup como Chairman Ryu.

Roh Yoon-seo como Seul-ah.

Lee Joo-seung

Jung Eun-seong

Lee Sang-jin

Lee Dam

Lee Soon-won

Heo Hyeong-gyu

Bae Myung-jin

Yoo In-hyeok

Jang Mi-gwan

Yoo Hyuk-jae

Yang Jeong-doo

Han Sang-gil

Zo Zee-an