Mabel Cadena es la actriz mexicana que interpreta a Namora en “Black Panther: Wakanda Forever”, la película que los fans del Universo de Marvel ya están disfrutando en los cines. En la trama, la intérprete de 32 años da vida a la prima no consanguínea de Namor, el personaje de Tenoch Huerta.

En la secuela de “Black Panther”, Mabel Cadena interpreta a Namora, una mutante con capacidades sobrehumanas, como respirar debajo del agua y nadar a gran velocidad. Su gran poder hace que muchos le teman y podría poner en peligro a las personas.

“Black Panther: Wakanda Forever” es el debut de Mabel Cadena como superheroína, un papel que le está dando varias satisfacciones laborales y mucho reconocimiento internacional. La actriz mexicana sabe que trabajar para Marvel no es tarea fácil y reveló que tuvo mucho cuidado para no evitar dar spoilers sobre la cinta. ¿Qué hizo al respecto? Aquí te lo contamos.

“Black Panther: Wakanda Forever” es el debut de Mabel Cadena como superheroína (Foto: Mabel Cadena / Instagram)

ASÍ PREPARÓ MARVEL A MABEL CADENA PARA NO DAR SPOILER SOBRE “BLACK PANTHER 2″

En entrevista para el podcast “El Control Perdido”, Mabel Cadena contó que Marvel tiene una estrategia para evitar que los actores o actrices hagan spoilers sobre las películas en las que trabajan y que están próximas a estrenarse.

Según la actriz mexicana, Marvel les da clases a los actores y actrices de cómo hablar con la prensa. De esta manera, la empresa se asegura de que ninguna información sea revelada antes de tiempo o se filtre alguna información.

“Está muy fuerte cómo cuidan su producto, en mi vida alguien me había dado una clase de prensa, fue como de ‘Mabel, hoy te van a dar clases para enfrentar a los medios’”, afirmó la superheroína de “Black Panther 2″.

Mitzi Mabel Cadena nació el 23 de septiembre de 1990, en Atizapán, Ciudad de México (México) (Foto: Mabel Cadena/ Instagram)

Mabel Cadena también reveló que estuvo asesorada por especialistas que le decían cómo hablar y responder a las preguntas de los entrevistadores.

La actriz de cine, teatro y televisión recordó que durante la filmación de “Black Panther: Wakanda Forever”, sus amigos le escribían para preguntarle sobre su participación en la cinta, pero que ella no les respondía porque tenía miedo de cometer alguna imprudencia.

“Me escribían amigos y me decían, ‘ya nos enteramos de que estás en Black Panther’, y yo no les contestaba. Después, cuando volví a México, fue como ‘ya te volviste una payasa’. Yo les respondía ¿Sabes lo que significa que yo deje por escrito ‘Sí estoy en Black Panther’?”, señaló.

En ese sentido, Cadena dijo que Marvel tiene un sistema de seguridad muy fuerte: “Me corren, me arruino la oportunidad de mi vida. Tienen un sistema en donde no puedes filtrar la información, no hay forma; si están muy impresionantes”, declaró según El Sol de México.