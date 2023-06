Aunque Blaximental desde siempre ha sido un conocido en la escena peruana del rap y el freestyle, su fama llegó a otro nivel luego de estrenar los One Sesh, sesiones de canciones ‘one shot’ que han llegado a millones de personas en YouTube. Ahora, con el apoyo de Hype e Inca Kola, los One Shesh han vuelto para una segunda temporada.

Debido a la pandemia mundial del 2020, Blaximental que ya era conocido por sus producciones musicales o sus rimas en el freestyle, creó el proyecto del One Sesh atrayendo a los mejores raperos y músicos urbanos del Perú para crear canciones que se escucharían no solamente por todo el continente, sino por todo el mundo.

Por ejemplo, uno de los más escuchados fue el One Sesh 2 donde Blaximental se unió a Jota y Raper One, dos grandes exponentes de la música urbana y pilares del rap peruano. Casi un año después, el fundador de Radikal People falleció dejando un enorme legado para la escena y una sesión que hasta el día de hoy se sigue escuchando.

Ahora, gracias al auspicio de Inca Kola y el apoyo de Hype con la difusión, los One Sesh regresaron con una segunda temporada que espera llevar la misma esencia y ritmo que la primera temporada, trayendo a viejos conocidos de antiguas sesiones y nuevos rostros de la escena nacional e internacional.

BLAXIMENTAL, TERCO92, GENERAL WAYNO & J BLACK EN ONE SESH 1 - TEMPORADA 2

Este primer One Sesh de la segunda temporada tiene como principales exponentes a Terco92 y General Wayno, quienes demuestran con su experiencia y ritmo por qué Blaximental los escogió para el regreso de su proyecto musical. Además, bajo la mano del productor JBlack, los beats han calzado perfecto para el estilo de los tres artistas debutando con broche de oro en esta canción.

“Es la primera vez que me invitan a un One Sesh, yo llego gracias a Blaxi, estaba produciendo un disco, y es increíble, hemos tenido ya la primera sesión y ha sido A1, impecables los artistas que han estado también, es super... no se imaginan lo que se viene” comentó JBlack a Hype.

“Desde que grabamos el primero, en el que yo participaba es el One Sesh 8, ha sido una buena experiencia hasta en mi barrio la gente me habla de One Sesh, la vecina, el pata de la tienda, y esa vaina realmente fue un boom. Es un tema que llegó a toda la gente como me gusta que sea la música. Ahora, tener la oportunidad de participar en esta nueva temporada del Sesh es una muy buena experiencia”, dijo General Wayno.

Por su parte, Blaximental tuvo una conversación un poco más profunda con Juanito luego de la grabación del One Sesh para hablar un poco sobre su carrera, su futuro con su nuevo disco Cenizas, y algunos problemas que superó en el camino, como el incendio de su hogar que sucedió en el 2021 y demostró que tan unida está la comunidad del rap en el Perú.

“Una vez que la gente vea la portada del disco lo va a relacionar, y si tiene que ver porque yo lo dije en mi círculo cercano y a mi familia, agarrando un poco de cenizas de lo que era mi casa antes de que me mude, y dije ‘mi disco se va a llamar cenizas’. Además, también es el nombre de una canción criolla que es de las que más me gustan. Entonces tiene que ver con eso, un poco difícil recordar hermano...” comentó Blaxi en la entrevista.