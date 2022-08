Recientemente, Netflix anunció que pronto otra serie se sumará a su amplio catálogo. Se trata de “Blockbuster”, una comedia laboral que tiene como protagonistas a Randall Park y Melissa Fumero.

La franquicia de alquiler y venta de películas quebró hace años e, irónicamente, uno de los principales motivos fue la creación de nuevos modelos de negocios como Netflix, el cual brindaba una mayor cantidad de producciones a menor precio.

Incluso hubo rumores que, en su momento, los fundadores de Netflix ofrecieron vender su compañía a Blockbuster y estos se negaron, aunque su gerente general lo negó.

¿DE QUÉ TRATA “BLOCKBUSTER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “explora qué y a quién se necesita para que una pequeña empresa tenga éxito”. Básicamente, gira en torno a los trabajadores de la última tienda de Blockbuster que queda abierta luego de que la marca se declarara en bancarrota y cierra todas las tiendas pertenecientes a la corporación.

Sin embargo, algunas sucursales como la ubicada en Bend, Oregon, habían sido adquiridas por otras personas que compraron el derecho de la franquicia. Por ello, los personajes de la serie “Blockbuster” tratarán de mantener la tienda a flote por medio de un excelente servicio y conexiones con sus clientes.

¿CUÁL ES EL REPARTO DE “BLOCKBUSTER”?

Dentro del reparto de “Blockbuster”, tendremos a actores muy conocidos por su experiencia en producciones de comedia. Uno de ellos es Randall Park, conocido por su participación en “Fresh Off the Boat”, “The Interview” y “Veep”. Además es el agente Jimmy Woo de Marvel, que apareció por primera vez en “Ant-Man and the Wasp”. En la nueva serie, hace el papel de Timmy, el administrador de la tienda de Blockbuster que es un cinéfilo.

Por otro lado, también tenemos a Melissa Fumero, la increíble Amy Santiago de “Brooklyn 99″, una de las mejores series de comedia. Su personaje en “Blockbuster” se llama Eliza y será el amor platónico del gerente de la tienda. Hasta lo que sabemos, es una exestudiante de Harvard que tuvo que dejar la universidad, pues formó una familia. A continuación, te dejamos el reparto confirmado hasta el momento.

Randall Park como Timmy

como Timmy Melissa Fumero como Eliza

como Eliza Tyler Alvarez como Carlos

como Carlos Madeleine Arthur como Hannah

como Hannah Olga Merediz como Connie

como Connie J. B. Smoove como Percy

como Percy Kamaia Fairburn como Kayla

como Kayla Ashley Alexander como Mila

como Mila Robyn Bradley como Miranda

Connie (Olga Merediz), Kayla (Kamaia Fairburn), Eliza (Melissa Fumero), Hannah (Madeleine Arthur) y Carlos (Tyler Alvarez) en "Blockbuster" (Foto: Netflix)





¿CUÁNDO SE ESTRENA “BLOCKBUSTER” EN NETFLIX?

Esta no es la primera vez que la plataforma de streaming utiliza la marca de Blockbuster, pues en el 2020 había lanzado el documental “El último Blockbuster”.

Mientras tanto, “Blockbuster”, la serie creada por Vanessa Ramos, está programada para estrenarse el 3 de noviembre de 2022 y consistirá de 10 episodios.