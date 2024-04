La tercera temporada de “Bluey”, el popular programa infantil de ABC que también ha logrado cautivar a los adultos, termina el 21 de abril de 2024 luego de cincuenta episodios. No obstante, los fanáticos de la serie animada australiana temen que sea el final de la historia creada por Joe Brumm. ¿Por qué piensan eso? ¿Realmente no habrá más aventuras de Bluey, Bingo, Bandit y Chilli? ¿Qué dijo el equipo creativo? A continuación, te comparto lo que se sabe sobre el último episodio y una posible cuarta entrega.

La preocupación de los espectadores surge a raíz de que ‘The Sign’ (3x49), penúltimo episodio de la tercera temporada, fue un especial de 28 minutos, una duración cuatro veces mayor a los otros capítulos de la serie escrita y dirigida por Joe Brumm. En el emocionante especial repleto de aventuras y romance, la familia de la cachorra de Blue Heeler y sus amigos se preparan para el “evento de boda del año”.

Mientras que el último episodio de la tercera entrega de “Bluey” se titula ‘Sorpresa’ y muestra que las hijas de Bandit quieren que él participe en dos juegos diferentes, por lo tanto, papá intentará jugar a ambos al mismo tiempo. Entonces, ¿habrá temporada 4?

Bingo, Socks y Muffin bailando en el penúltimo capítulo de la tercera temporada de la serie animada "Bluey" (Foto: ABC)

“BLUEY” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, ni Ludo Studio ni ABC han realizado ningún anuncio sobre el futuro del programa infantil, pero los fanáticos esperan ver más aventuras de los Heeler, ya que dejan mensajes reflexivos sobre la crianza y la paternidad. Además, considerando el éxito de la producción que ganó un Premio Logie por ser el “programa de niños más destacado” de 2019, es probable que consiga luz verde para nuevos episodios.

Durante una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4, el productor Sam Moor, aseguró que no se trata del final de la serie y que ya están pensando en las historias futuras. “No, no es el final para Bluey. Estoy seguro de que tenemos muchas más sorpresas guardadas para ti”, señaló. “Estamos pensando qué sería lo siguiente”.

Respecto a apostar por más episodios largos o incluso una película, Brumm dijo a Deadline: “Me encanta prolongar ‘The Sign’ y me encantaría intentar hacerlo más tiempo; definitivamente no lo descartaría. Es por eso que estoy muy interesado en ver cómo ‘The Sign’ es aceptado por la audiencia. Obviamente es cuatro veces más largo que un episodio normal. ¿Aceptará la audiencia una temporada con una historia más larga?”

¿Se tomarán un descanso tras la temporada 3 de “Bluey”? Los creadores revelaron que se tomarían un descanso. “Vamos a aclararnos un poco”, dijo el productor Daley Pearson a The Courier Mail en 2023. “Han pasado cuatro o cinco años y hemos hecho 154 episodios, no tiene precedentes hacerlo seguidos”.

“Fue muy intenso... Estamos llegando al final de la tercera temporada y estamos tratando de pensar cuál es la mejor manera de mejorarla. Todos hemos acordado en secreto que no seguiríamos haciendo Bluey si no fuera tan bueno como el anterior, así que queremos asegurarnos de seguir haciéndolo”, agregó.

Chilli hablando con la pequeña Bluey en el penúltimo episodio de la tercera temporada de la serie animada "Bluey" (Foto: ABC)

¿CÓMO VER “BLUEY”?

Las tres temporadas de “Bluey” estás disponibles en Disney+, por lo tanto, para ver todos los capítulos solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

SOBRE EL AUTOR Nelly Osco Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.