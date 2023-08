La noticia de la muerte de Bob Barker tomó por sorpresa a todo el mundo. Esto ocurrió el pasado 26 de agosto y millones de personas recuerdan con un gran cariño al presentador de programas como “The Price is Right”, quien con su simpatía y carisma se ganó el aplauso de los televidentes. A la edad de 99 años el famoso presentador dejó a muchos con el corazón roto. Conoce quién fue y de que murió.

Bob Barker era una de las figuras más representativas en el mundo de la televisión de los Estados Unidos. Con una larga trayectoria frente a las pantallas se encargaba de regalarle alegría a las millones de familias con su estilo propio para la conducción.

Pero a sus 99 años todos lo recordaban como una de las personas más importantes en el mundo televisivo, aunque nadie esperaba la noticia de su muerte.

Bob Barker era un destacado presentador de televisión y era muy famoso por donde iba (Foto: AFP)

¿QUIÉN FUE BOB BARKER?

Robert William Barker nació el 12 de diciembre de 1923 en Dakota del Sur (Estados Unidos).

Desde joven demostró tener un gran talento para el mundo de la televisión. Fue así que antes de dedicarse a ser presentador en la pantalla chica también fue actor.

PROGRAMAS DONDE PARTICIPÓ

El recordado Bob Barker fue el presentador de los concursos de Miss USA y Miss Universo desde 1967 a 1987.

Brilló durante muchos años en la conducción de “The Price Is Right”. También estuvo al frente de programas como “Truth or Consequences”

Desde el 2009 fue elegido para ser el presidente de la marca RAW de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Bob Barker era un activista en favor de los derechos de los animales (Foto: AFP)

SU MUERTE EN AGOSTO DE 2023

Transcurría el 26 de agosto de 2023 cuando el mundo conocía la muerte de Bob Barker. Según People en español, este anuncio lo hizo su publicista Roger Neal.

“Es con profunda tristeza que informamos que el mejor ‘MC’ del mundo, Bob Barker, nos ha dejado”, señaló Neal en el comunicado.

¿DE QUÉ MURIÓ BOB BARKER?

Hasta el momento no se han dado mayores detalles respecto a la principal causa de su muerte, según sostuvo CNN en español.

A su turno, DW precisó que el presentador falleció “por causas naturales” en su vivienda de Hollywood Hills (California).

ACTIVISTA EN FAVOR DE LOS ANIMALES

La estrella de la televisión también se caracterizó por ser un destacado activista en favor de los derechos de los animales, según informó DW.

Ante ello, el buque de la ONG Sea Shepherd, dedicada a la lucha contra la caza de ballenas, fue bautizada con el nombre del famoso, pues, según DW, donó cinco millones de dólares a la organización para sus labores.

Buque de la ONG Sea Shepherd (Foto: AFP)

