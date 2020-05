“Boys Over Flowers”, conocida en Latinoamérica como “Los chicos son mejores que las flores”, es uno de los dramas coreanos más exitosos y populares en todo el mundo. La ficción que se estrenó por primera vez en 2009 fue protagonizada por Koo Hye Sun, Lee Min Ho y Kim Hyun Joong, logrando altos índices de audiencia y varios premios. Su popularidad la mantiene vigente y ahora sus fanáticos podrán volver a disfrutar de esta historia tras su llegada a Netflix.

La telenovela coreana fue protagonizada por las estrellas coreanas Goo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, de SS501, Kim Bum, Kim Joon de T-Max, y Kim So Eun. Tras su paso por este dorama, los actores alcanzaron la fama internacional y hoy están entre los artistas de mayor demanda en el mundo de la actuación.

“Boys Over Flowers”, actores: las fotos del antes y ahora del elenco del k-drama

“Boys Over Flowers” está basada en el manga japonés “Hana Yori Dango”, de Yoko Kamio. Esta producción coreana fue transmitida por la cadena de televisión KBS 2TV desde el 5 de enero hasta el 31 de marzo del 2009 y después traspasó fronteras, convirtiéndose en una de las series más vistas en la historia de la televisión surcoreana.

¿POR QUÉ NO SE HAN HECHO MÁS CAPÍTULOS DE “BOYS OVER FLOWERS”?

Aunque ya han pasado 11 años desde su estreno, “Boys Over Flowers” sigue en el recuerdo de sus fans como uno de sus doramas favoritos. Las aventuras de Geum Jan Di, Goo Joon Pyo, Ji Hoo y el resto de los F4 siguen presentes en el corazón de sus seguidores. Es por ello que muchos se preguntan ¿por qué no se realizó una segunda temporada? Aquí te lo explicamos.

Si has visto “Boys Over Flowers” recordarás el final de la historia. Si prestaste atención a las escenas finales, podremos encontrar algunas respuestas de por qué no se dio una continuación a la historia. Geum Jan Di termina sus estudios en la prestigiosa escuela Shinhwa y logra graduarse. Ella asiste a la ceremonia de graduación y baila con los F4: Ji Hoo, So Yi Jeong y Song Woo Bin. Mientras que Goo Joon Pyo la espera en una cita especial.

Jan Di recuerda que tiene una cita con él y va a darle el alcance. Su cita es en el teleférico donde se quedaron encerrados por primera vez y dejaron una inscripción como recuerdo. En el teleférico, Goo Joon Pyo le propone matrimonio a Geum Jan Di.

Los 25 capítulos del k-drama se encuentran disponibles en Netflix.

Goo Joon Pyo le cuenta a Geum Jan Di que debe irse a Estados Unidos durante 4 años para trabajar duro y salvar la empresa de su familia. Por eso le pide a Jan Di que se vaya con él, sin embargo ella no acepta. Geum Jan Di le dice que pensará en su propuesta solo si él regresa convertido en un gran hombre.

Pasan cuatro años y las historias de cada uno de los F4 van cerrando su ciclo. Primero, So Yi Jeong regresa de Suecia y se compromete con Chu Ga Eul porque se da cuenta que está enamorado de ella.

Mientras que Ji Hoo decide dedicarse a la medicina, decisión que toma por influencia de su abuelo, para poder ayudarlo en su clínica. Geum Jan Di sigue el mismo camino, porque así puede ayudar a los más enfermos.

Los actores Koo Hye Sun, Lee Min Ho y Kim Hyun Joong protagonizaron esta historia que se robó el corazón del público.

En el capítulo final de “Boys Over Flowers” se observa a Jan Di y Ji Hoo como enfermeros, mientras están atendiendo a pacientes. Ambos conversan sobre el futuro de cada uno, Ji Hoo le confiesa que hay otro motivo por el cuál eligió estudiar medicina. Aunque no lo dice, se entiende que el motivo es porque quiere estar cerca de Jan Di pues está enamorado de ella.

Mientras ambos conversan, llega Goo Joon Pyo en un helicóptero y le pide a Jan Di que se acerque a la playa que está cerca de la zona. Ambos se juntan y Joon Pyo le vuelve a pedir matrimonio a Jan Di ya que está vez no hay nada que pueda separarlos.

Sin embargo, aparecen los F4 para “impedir” la propuesta de matrimonio. Entre risas, todos se juntan en la playa, mientras ven la puesta de sol. Al final, Goo Joon Pyo y Jan Di se quedan juntos. Mientras que Ji Hoo siempre estará cuidando de ella, porque es su alma gemela, como muchas veces se deja claro en la serie.

Como vemos, las historias de cada uno tienen un cierre. Aunque muchos querían que Ji Hoo y Jan Di se quedaran juntos, esto no ocurre. La vida de cada uno toma un rumbo y por eso se decidió que no se realizaran más capítulos, pese a la gran popularidad de la historia.

