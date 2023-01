El actor Bradley Cooper, quien cumplió 48 años de edad el pasado jueves 5 de enero, es alguien que ha alcanzado la fama a nivel mundial y que ha sido muy exitoso en las películas que lo incluyeron dentro del elenco.

Sin embargo, como la mayoría de persona, tuvo que empezar desde abajo, haciendo papeles menores en series y largometrajes en los Estados Unidos, etapa en la que llegó a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto.

Es en esos momentos que si depresión le jugó una mala pasado y, en medio de la soledad, se volvió adicto a las bebidas alcohólicas y a las drogas, específicamente a la cocaína.

Por suerte, eso quedó en el pasado y el actor pudo salir del fondo que había tocado, así que desde ese momento se mantuvo sobrio y comenzó a crecer en el mundo del espectáculo, tal y como él lo ha manifestado.

BRADLEY COOPER Y SUS PROBLEMAS CON LAS DROGAS Y EL ACOHOL

En varias entrevistas pasadas, el artista ha confesado que tuvo problemas con las drogas y el alcohol, pero en el podacast “Smartless” dio mayores detalles al respecto.

Según la conversación que tuvo en esos momentos, Cooper aseguró que todo empezó cuando tenía 29 años de edad y estaba completamente solo en Los Angeles, pues no conocía a nadie.

“Mudarme a Los Angeles para actuar en ‘Alias’ fue como volver a la secundaria: no me invitaban a fiestas, las chicas ni me miraban. Me deprimí mucho. Y la verdad es que no llegué en serio hasta ‘The Hangover’, cuando ya tenía 36 años. Entonces pasé por todo eso antes de que la fama afectara mi existencia diaria. Todo eso me pasó antes”, dijo el actor, quien agradeció que eso le ocurrió antes de que la fama llegue a su vida.

Bradley Cooper es uno de los actores más famosos en Hollywood.

¿CÓMO SUPERÓ BRADLEY COOPER SUS ADICCIONES?

Según lo expresado por él mismo, tuvo que someterse a un proceso de rehabilitación y, posteriormente, el trabajo le ayudó muchísimo porque le sirvió para encontrarse consigo mismo.

Conforme fue alcanzando papeles más importantes y ganando fanáticos en todo el mundo, Bradley Cooper se dio cuenta de que no necesitaba consumir algo o fingir ser otra persona para estar bien.

“Pude filmar y conocer a Sandra (Bullock) y trabajar con ella. Y estaba sobrio, y me daba cuenta de que era yo mismo. Me decía eso: ‘Soy yo y no tengo que esforzarme en ser otro, y aún así estas personas quieren trabajar conmigo. ¿Qué carajo pasa?’. Me estaba redescubriendo y fue maravilloso”, comentó.