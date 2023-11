El futbolista Neymar y Bruna Biancardi formaron una de las parejas más mediáticas del espectáculo de Brasil, no solo por lo “bonito” o lo que ellos mostraban a través de sus redes sociales, incluyendo el embarazo de ella, sino también por lo polémico, chismes, rumores, especulaciones y todo lo que se comentaba acerca de su interna.

Ambos habían sido protagonistas de muchas noticias de farándula en Brasil en el mundo entero por las supuestas infidelidades que el futbolista habría cometido en reiteradas ocasiones y que ella habría perdonado. Pero como muchos dicen, todo tiene un límite y parece que en la relación de ellos dos se sobrepasó y terminó explotando.

Y es que se ha confirmado que Neymar y Bruna Biancardi ya no tienen una relación amorosa ni vínculo sentimental y que lo único que los une de ahora en adelante es la hija que tuvieron en común, que se llama Mavie. Con esto, se espera que en cada especulación acerca del delantero, ya no se esté tocando el nombre de la modelo.

¿POR QUÉ SE ACABÓ LA RELACIÓN DE NEYMAR Y BRUNA BIANCARDI?

Cansada de ser vinculada en cada noticia negativa y de libertinaje de Neymar, la propia Bruna Biancardi tomó cartas en el asunto y realizó una publicación en su historia de Instagram que se puede tomar como una especie de comunicado, un tanto informal, pero certero y con el mensaje correcto, de acuerdo a lo que ella quería transmitir.

Con sus palabras, la brasileña aseguró que su relación con Neymar terminó hace un tiempo y que estaba cansada de todos los chismes y especulaciones relacionados con ella. A partir de ahora busca que no sea vinculada con él en esas “noticias” y deja claro que su único vínculo que mantendrá con él es porque ambos son padres de Mavie.

“Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, puntualizó en su mensaje. Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”, escribió.

Respecto a los motivos de la ruptura no se dijo nada, pero en los medios de comunicación brasileños se especula que todo se debe al estilo de vida que lleva el futbolista del Al Hilal y a las constantes infidelidades que él habría cometido a lo largo de la relación que mantuvieron. Esto, es una especulación que no ha sido confirmada, pero sirve para dar luces y entender que podría haber sucedido.

El comunicado de Bruna Biancardi acerca del final de su relación con Neymar (Foto: Bruna Biancardi / Instagram)

TODO SUCEDIÓ CASI DOS MESES DESPUÉS DE SER PADRES

El pasado 6 de octubre, Neymar y Bruna Biancardi habían recibido a Mavie en medio de una enorme felicidad para ambos y muchísimo amor. Incluso, ambos hicieron alarde de ese momento a través de las redes sociales, sin imaginarse que poco tiempo después llegaría la parte más complicada de un noviazgo: la separación.

Ahora, esa niña que llegó al mundo será el único vínculo que tengan los dos brasileños, por lo que seguramente se les pueda ver juntos en el futuro, aunque ya no de manera sentimental.