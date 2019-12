Bruno Pinasco, uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión peruana, fue el nuevo invitado de #Dilo con Jannina Bejarano. El conductor de Cinescape recordó la importante decisión que tomó hace tres años cuando le confesó a sus seguidores su orientación sexual mediante una publicación en Instagram. Así, aprovechó el espacio de El Comercio para dar un inspirador mensaje a las personas que aún ocultan sus sentimientos.

“Ni siquiera lo planee. Los poderes del arcoíris me invadieron”, refiere Bruno Pinasco al rememorar el momento en que hizo pública una foto suya al lado de una torta multicolor. Desde entonces ha aprovechado el alcance que le da su trabajo para compartir la importancia de la plenitud personal. En #Dilo reconoció que abordar el tema de la homosexualidad es muy complejo en el Perú, pero aseguró que es importante.

Fuente: Instagram.

“¿Qué te impulsó a contarlo?”, le preguntó la periodista y conductora de #Dilo, Jannina Bejarano. “Apoyar a desestigmatizar”, respondió Bruno. Dueño de una intachable carrera, en la que se ha desempeñado como productor y presentador de televisión durante muchos años, para Pinasco contar su orientación sexual fue una manera de romper estereotipos. “Siempre ha estado estigmatizado a los temas escandalosos o sórdidos, retorcidos. Una idea totalmente equivocada. Hay médicos extraordinarios, hay abogados maravillosos, hay arquitectos, hay músicos, hay militares. (…) Al final, lo más importante es si eres una buena persona y no con quién duermes”, aseveró.

Bruno Ascenso y Ricardo Morán influyeron en su decisión

Su cercana amistad con el productor y jurado de Yo Soy Ricardo Moran y el director de cine y actor, Bruno Ascenso, fue un factor importante para animarse a contarlo. Unas semanas antes del memorable hecho, cuenta en #Dilo que habló con Bruno, que ya había hecho pública su homosexualidad en redes. El talentoso actor le preguntó a Pinasco cuándo lo haría. “Mira, (le dijo) yo no voy a escribir toda una editorial hermosa como escribiste tú porque eres guionista y tienes otro feeling. Yo de repente para mi cumpleaños por ahí que lo pienso”, revela. El resto es historia conocida.

Bruno Pinasco y Bruno Ascenzo.

Bruno Pinasco y Ricardo Moran

Un consejo para los que no se deciden

“Yo les diría que no se apuren ni que se sientan presionados, pero sí que sean auténticos a como son”, empezó su sincero consejo. “Que no pasen su vida ni complaciendo a lo que otras personas dicen, ni fingiendo cosas que no son”, agregó Pinasco. Y es que según lo que ha podido conocer, el productor y conductor de TEC cuestiona a la gente que vive ocultándose y gasta mucha energía en vivir aparentando. “Hay gente que hasta se llega a casar y a tener una vida de familia honorable y es un sufrimiento para ti, para la pareja con la que te casas, para tus hijos, para todos”. Y si bien Brunito señala que es un proceso personal, afirma que no hay mejor opción que la satisfacción de ser uno mismo. “Yo te garantizo que cuando tú decidas que ya, todo el universo cuadra y las cosas van a fluir bien para ti”, sentenció.

Foto: Instagram.

Por otro lado, Bruno demostró que no solo es un acérrimo consumidor de cine, sino que también posee capacidad actoral acompañada de la chispa que lo caracteriza. En el juego Impro en ABC encarnó a un famoso y prepotente actor de Hollywood que tiene entre ceja y ceja a su asistente (interpretada por Jannina) quien comete un grave error.

Mira aquí el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano.