Alrededor del mundo son miles de fanáticos quienes siguen al grupo de Corea del Sur, BTS, el cual es considerado como una de las agrupaciones más importantes de los últimos tiempos y pioneros del género musical K-POP.

Los siete jóvenes integrantes han conquistado varios países y ello se ve reflejado en las miles de copias de sus discos que se han vendido a pesar de que sus canciones son en su idioma natal, pero ello no ha sido impedimento para cruzar fronteras y catalogarse como un grupo de fama mundial.

Se debe tener en cuenta que otra de las características de este grupo son las variadas coreografías que realizan sus integrantes y que son del agrado de sus miles de seguidores y fanáticos.

EL PRECIO DE LA FAMA DE BTS

Si bien es cierto, BTS es uno de los grupos con gran fama mundial y que ha logrado acumular muchos éxitos gracias a sus canciones, todo ello también ha traído algunos inconvenientes a sus integrantes como presiones y enormes responsabilidades lo que ha perjudicada la salud de dos de ellos.

Todos los días del año los integrantes de BTS realizan un trabajo muy arduo a pesar de la pandemia del coronavirus que originó que las giras alrededor del mundo de la agrupación quedaran canceladas. No obstante, el grupo estuvo enfocado en nuevos proyectos musicales.

Los integrantes de la agrupación BTS durante uno de sus más recientes lanzamientos. Foto: Dong-A Ilbo para AFP.

Gracias a sus trabajos musicales han logrado que una de sus canciones se ubique en la lista Hot 100 del Billboard con “Permission To Dance”, lugar que fue ocupado por “Butter” durante siete semanas consecutivas.

Pero no todo han sido buenas noticias en este gran trabajo que han realizado durante los largos meses de la pandemia, pues, también han afectado la salud mental de algunos de los integrantes de BTS.

¿QUÉ INTEGRANTES DE BTS SUFREN DE DEPRESIÓN?

Uno de los integrantes del grupo que sufre de depresión es Taehyung, nombre real de V, hecho que fue confirmado en el documental ‘Break The Silence’, donde el cantante dijo que suele deprimirse bastante y necesita que alguien esté junto a él. Pero esta situación la pudo superar gracias al apoyo incondicional de todos sus amigos del grupo.

“Existen instantes en los que suelo deprimirme mucho, cuando me encuentro pasando por momentos muy difíciles quiero que alguien simplemente me tome de la mano. Creo que ver a cada uno de los integrantes demasiado felices me inspiró y ahora también soy feliz, desconozco el porqué, pero creo que fue un punto de mucha introspección que me ayudó con mi depresión”, expresó.

Otro de los artistas de BTS que atraviesa por esta situación es Min Yoon-gi (Suga) quien ha revelado en diferentes oportunidades sus problemas de salud mental.

Durante el programa de radio ‘KBS Cool FM Kim Seong Joo’, confesó que sufre de depresión cuando el grupo trabaja en un nuevo álbum.

“La gente ve estar en una depresión como algo malo. Pero personalmente creo que es un momento en el que puedes mejorarte. Es un momento en el que puedes reflexionar sobre tu propia confianza. Creo que estar en una depresión es bueno porque es un momento en el que puedes mejorarte”, aseguró.

¿QUIÉN ES EL MEJOR CANTANTE DE BTS?

Ante ello surge la gran pregunta respecto a quien es el mejor cantante del grupo BTS. Para responder esta interrogante se debe tener en cuenta que al momento de cantar cada uno de los jóvenes que integran el grupo tienen la capacidad de alcanzar notas altas y entonar muy bien las canciones debido a sus rangos vocales.

Todos los que forman parte de esta agrupación han sido reconocidos como grandes artistas, pero quien ha destacado por encima de los demás, en algunas ocasiones, es V con la canción “Singularity”, donde demostró su forma de bailar y su tono grave.

Por otro lado, Jin, Jungkook y Jimin son quienes también han sido reconocidos por el canto, mientras que Suga, J-Hope y RM han destacado por la rapidez al momento de entonar sus canciones.

