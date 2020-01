La noticia de que Cameron Diaz se convirtió en madre por primera vez alegró a una infinidad de personas, entre familiares, amigos, actores, productores de cine y seguidores. Y no era para menos, pues la actriz de 47 años dio a luz a una hermosa bebé a la que puso el nombre de Reddix.

El anuncio de la llegada de la nueva integrante de la familia la dieron a conocer tanto la estrella de cine y su esposo Benji Madden, a través de sus redes sociales. “Feliz Año Nuevo, les desean los Maddens. Estamos felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Reddix Madden. Ella de inmediato capturó nuestros corazones y completó nuestra familia”, publicaron en Instagram.

Ambos prefieren cuidar la privacidad de su pequeña, por lo que señalaron que no subirán ninguna foto ni compartirán más detalles. Aunque a muchos ha tomado por sorpresa la noticia; a continuación, les contamos la historia de amor de esta pareja.

Cameron Diaz y Benji Madden mantuvieron una relación discreta (Foto: Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Cameron Diaz contó que a pesar de que conocía a la cuñada del ex rockero y a su hermano, Nicole Richie y Joel Madden, respectivamente, solo vio a quien sería su futuro esposo una oportunidad y aquella vez dijo: “Él está bueno”.

Nunca más coincidieron hasta que organizó una cena en su casa con Nicole y Joel, quienes le preguntaron su podían invitar a su hermano Benji, algo que aceptó. “Entonces lo volví a ver. ¿Cómo es que no sabía de él antes? Nunca habíamos estado en el mismo círculo”, señaló en una entrevista a E! News.

Tras conocerlo, la química surgió al instante y fue mutua, desde ese momento comenzaron a salir.

NOVIAZGO Y MATRIMONIO

Oficialmente sus salidas se iniciaron en mayo de 2014. Mes desde que tuvieron mucho cuidado y mantuvieron en reserva varios aspectos de sus vidas privadas. Incluso dieron mínimos detalles de su relación.

A la pareja le iba tan bien en su romance que decidieron comprometerse al poco tiempo que empezaron a frecuentarse, y a menos de un mes de noviazgo, tomaron la decisión de casarse. Ellos se dieron el sí un 5 de enero del 2015. A la ceremonia asistieron personas muy cercanas.

“Sabes, nada importa ahora que tengo a mi esposo. Nadie se compara [a él]. (…). Nos casamos en nuestra sala de estar frente a nuestros amigos. Tuvimos una pequeña fiesta en nuestro patio trasero en la cancha de tenis”, señaló.

Cameron Diaz y Benji Madden dijeron que mantendrán en reserva la identidad de su pequeña, por lo que evitarán subir fotos a las redes sociales (Foto: Instagram)

COMPLETAMENTE ENAMORADA

En su publicación “El libro de la longevidad: La ciencia del envejecimiento, la biología de la fuerza y ​​el privilegio del tiempo”, la estrella de Hollywood realizó una tierna dedicatoria a su pareja.

“Nunca supe lo que era el amor hasta que te encontré. ¿Cómo podría vivir sin tu amor, tu amistad, tu mente brillante, tu genio sentido del humor y tu enorme, amoroso y hermoso corazón? Gracias por ser mi mejor amigo, mi maestro, mi compañero en la vida. Me inspiras todos los días con tu coraje y devoción. Gracias por todo el apoyo y el aliento en este libro y todo en la vida. Te amo por siempre y para siempre”, escribió según Entertainment Tonight.

CUANDO CAMERON DIAZ DIJO QUE NO DESEABA SER MADRE

Aunque la noticia del nacimiento de la hija de Cameron Diaz y Benji Madden ha sido una de las mejores durante el inicio de este 2020, hubo una época en la que la actriz señaló que su destino no era la maternidad.

Durante una entrevista a la revista Squire, en 2014, dijo que a pesar de que respetaba a las mujeres que decidieron tener un hijo, lo suyo no era ser madre y que sus prioridades eran otras.

“Es mucho más trabajo tener hijos. Tener vidas, además de la tuya, de las que eres responsable, no asumí eso. Eso me facilitó las cosas. Un bebé es todo el día, todos los días durante 18 años. No tener un bebé realmente podría hacer las cosas más fáciles, pero eso no lo convierte en una decisión fácil. Me gusta proteger a las personas, pero nunca me sentí atraída por ser madre”, manifestó en aquella oportunidad.

