CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Reginald Hudlin y escrita por Kelly Younger, “Candy Cane Lane” (“La calle de la Navidad” en español) es una comedia navideña de Amazon Prime Video que narra la historia de Chris Carver (Eddie Murphy), un hombre que tras perder su empleo, se propone ganar el concurso navideño anual de decoración de casas de su vecindario.

Decidido a obtener el premio de 100 mil dólares, Chris hace un trato con una traviesa elfa que lanza un hechizo que da vida a los 12 días de Navidad, lo que provoca un caos inesperado en la ciudad y en la vida de Chris y su familia: su esposa Carol (Tracee Ellis Ross), y sus hijos Joy (Genneya Walton), Nick (Thaddeus J. Mixson) y Holly (Madison Thomas).

Gracias a los artefactos de la tienda Kringle’s sorprende a todos durante la inauguración, pero al día siguiente descubre que Pepper (Jillian Bell) era una elfa de Santa Claus que fue castigada por ser muy estricta con los niños. Ahora Pepper se dedica a castigar a cualquiera que esté en su lista de traviesos, a menos que cumplan la tarea encomendada.

Chris y su hija Holly visitan la tienda de Pepper al inicio de la película "La calle de la Navidad" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CANDY CANE LANE”?

Después de hablar con los aldeanos de la villa navideña y comprender que se convertirá en un pequeño muñeco como ellos, Chris recuerda la rima de Pepper y se da cuenta de que necesita encontrar cinco anillos de oro antes de que suene la campana del reloj del pueblo a las 8:00 pm. en Nochebuena.

Cuando el protagonista de “Candy Cane Lane” le cuenta a los aldeanos que consiguió los primeros dos anillos, ellos tienen la esperanza de que pueda completar su misión e incluso romper su maldición y permitirles volver a ser humanos. Antes de que la elfa regrese, Chris y Holly llevan a los aldeanos a su casa para que los ayuden.

Para asegurar la victoria, Chris le cuenta al resto de su familia sobre la misión, excepto la parte de convertirse en una figura de la villa de Navidad. Carol elabora un plan para el equipo y acuerdan mantenerse juntos hasta Nochebuena. En el proceso encuentran más que los anillos.

Los Carver descubren que su hija Joy quiere ir a una Universidad alejada y Nick tiene malas calificaciones en matemáticas por solo enfocarse en la música. A pesar de que estas revelaciones provocan algunos problemas familiares, al enterarse de que podrían perder a Chris para siempre se olvidan de todo y se enfocan en mantenerse unidos para completar la misión.

Con ayuda de los aldeanos, le tienden una trampa a Pepper y consiguen el último anillo. Sin embargo, Pepper revela que no se trata de cinco anillos sino que deben tener 40 anillos de oro en sus manos. Aunque Santa aparece para regañar a la que algún día fue su elfa, no puede ayudar a Chris, debido al contrato que firmó.

Loa aldeanos de la película "La calle de la Navidad" le piden a Chris que los lleve a su casa para alejarlos de Pepper (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CANDY CANE LANE”?

¿Chris completa la misión y evita la maldición?

Antes de que sea demasiado tarde, los protagonistas de “Candy Cane Lane” se esfuerzan por conseguir los anillos restantes, pero no se trata de una tarea sencilla, sobre todo porque Pepper vuelve a hacer trampa: mueve las manecillas del reloj y adelanta la hora límite, lo que provoca que las las campanas comienzan a sonar.

Chris se transforma en una figura de la villa navideña, pero no se da por vencido, incluso Santa lo ayuda a conseguir uno de los anillos. Los aldeanos también los ayudan a conseguir los anillos dorados. No obstante, no es suficiente para ganarle a Pepper, quien reclama su premio.

Después de que Chris se despide de su familia con un tierno mensaje, Santa Claus les hace notar que en realidad tienen los 40 anillos de oro en sus manos si consideran las sortijas de matrimonio de los Carver. Pepper intenta protestar, pero no sirve de nada y Chris recupera su forma humana, al igual que los aldeanos, ya que Holly lo pide como deseo de Navidad.

Al final de “Candy Cane Lane”, la familia Carver disfruta de una feliz Navidad, mientras que Pepper regresa como elfa de Santa, pero antes debe cumplir un pequeño castigo por todas sus travesuras.

Los Carver se despiden de Santa y le agradecen al final de la película "La calle de la Navidad" (Foto: Amazon Prime Video)