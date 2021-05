Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez se alistan para darse el sí en su boda religiosa. Este evento, que promete ser uno de los espectáculos más grandes del año, se realizará una semana después de que la pareja contrajo matrimonio por lo civil en una lujosa y discreta celebración en Punta Mita, Nayarit, México.

El pasado sábado 15 de mayo, Saúl “Canelo” Álvarez se casó por el civil con su ahora esposa Fernanda Gómez. La cuenta de Instagram “Chamonic3” mostró algunas imágenes del momento en el que el boxeador y la modelo están en el altar al aire libre muy sonrientes.

Tras esta celebración, ya existen rumores sobre los preparativos y detalles que darían pie a la boda religiosa. Aunque la ceremonia civil se caracterizó por la confidencialidad de los invitados, la pareja promete que el evento religioso será un espectáculo a todo lo grande.

CANELO ÁLVAREZ Y FERNANDA GÓMEZ: TODOS LOS DETALLES DE LA BODA DEL AÑO

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CASA CANELO ÁLVAREZ?

La boda religiosa de Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez se realizará el próximo 22 de mayo en Guadalajara, lugar donde nació el pugilista mexicano.

Hasta el momento se desconoce en qué iglesia o en qué lugar se llevará a cabo la unión de la pareja pues todo se ha mantenido en secreto para evitar la presencia de los medios de comunicación.

INVITADOS

De acuerdo con la cuenta de Instagram “Chamonic3”, la boda religiosa de Canelo y su esposa Fernanda será un evento a todo lo grande que parecerá un concierto más que una unión matrimonial pues se espera que muchos cantantes y bandas den un show especial.

Algunos de los grupos que estarán ese día tan especial y amenizarán la ceremonia son: “Los Ángeles azules”, “La banda el Recodo” y hasta el grupo de rock Maná, entre muchos otros más.

Otros de los invitados famosos son Pepe Aguilar, J. Balvin, Julión Álvarez y Eddy Reynoso, considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo por la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA). Sin embargo, se espera la llegada de muchas más personalidades del espectáculo mexicano e internacional.

PREPARATIVOS PARA LA BODA RELIGIOSA

De acuerdo con un video difundido por el programa Despierta América, se mostró el interior de los preparativos de la celebración, en el cual se puede observar un amplio escenario adornado con detalles rosados y blancos.

En las imágenes también se pudo observar abundante equipo técnico de audio, pues la celebración sería parecida a un concierto.

DESPEDIDA DE SOLTERA DE FERNANDA GÓMEZ

Días previos a la boda religiosa, Fernanda Gómez celebró una lujosa despedida de soltera, de la cual compartió múltiples detalles en sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la joven de 24 años publicó algunas fotografías en donde posó frente a un muro decorado con cientos de flores blancas y rosas sobre el que destaca la leyenda “A punto ser la señora Álvarez”.

A la despedida de soltera, asistieron algunos familiares cercanos a Fernanda Gómez, como su hija María Fernanda. Los presentes disfrutaron de un impresionante banquete, adornado con lujosa mantelería y cristalería a juego con el resto de la decoración en tonos rosa y blanco.

CANELO ÁLVAREZ SE PREPARA PARA SU BODA RELIGIOSA

A diferencia de su pareja, “Canelo” se ha mantenido sumamente hermético en redes sociales sobre su boda y el festejo que se llevó a cabo el fin de semana pasado a las orillas del mar en Punta Mita, Nayarit, México.

Sobre el tema, “Canelo” conversó con el programa “Despierta América”, donde destacó que él prefiere mantener el ámbito personal separado de su profesión pues “es muy personal”.

“Eso (la boda) es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, comentó.

¿LUIS MIGUEL ASISTIRÁ A LA BODA DE CANELO ÁLVAREZ?

La prensa de espectáculos trascendió que Luis Miguel presuntamente había sido invitado a cantar en la boda civil de Saúl “Canelo” Álvarez, pero los rumores apuntan a que el intérprete de “La Incondicional” se negó rotundamente.

El rumor de esta historia fue difundido por la influencer “Chamonic3”, quien asegura que “El Sol de México” se negó a dar una presentación en la ceremonia pese a la amistad cercana que existe con el boxeador.

El motivo por el que Luis Miguel rechazó cantar en la boda civil de Canelo se desconoce, al igual que aún no se ha confirmado la presencia del cantante en la ceremonia religiosa.

Lo cierto es que el dinero no habría sido el problema, ya que se sabe que Álvarez tiene una fortuna de 140 millones de dólares según el último estudio de Forbes y la presentación de Luis Miguel se encuentra en aproximadamente 2 millones de dólares.