Carlos Calderón y Vanessa Lyon están separados y en problemas legales. El presentador de “Despierta América” negó que haya acusaciones de abuso doméstico en su contra, pero no habló sobre la demanda que inició en el tribunal de familia de Miami contra su expareja.

A través de sus redes sociales, el mexicano de 47 años desmintió que existiera una acusación de ese tipo en su contra, pero “HOLA! USA” reveló que él es quien está demandando a la madre de su hijo, Vanessa Lyon. Según documentos legales, el presentador también estaría pidiendo la custodia del pequeño León, que cumplirá un año en septiembre.

Calderón y Lyon se encontrarán en la Corte el próximo 10 de agosto para tratar el tema de la custodia de su hijo y en septiembre tendrán otra audiencia para presentar las pruebas en el caso de violencia doméstica. Pero, antes de que llegaran a esta complicada situación, muchos quieren saber ¿cómo se conoció la ahora expareja? Aquí la historia de cómo inició todo.

Carlos Calderón y Vanessa Lyon están separados trás más de dos años de relacion y un hijo en común (Foto: Vanessa Lyon/ Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON CARLOS CALDERÓN Y VANESSA LYON?

Todo comenzó cuando Vanessa Lyon se fijó en Carlos Calderón. La joven, quien vivía en Los Ángeles, quedó encantada con el presentador de “Despierta América” cuando lo vio por televisión.

“Lo vi en la televisión y me gustó porque era pícaro”, confesó Lyon a People en Español. “Pasan los años y Cristy (Bernal) se casa con Alan Tacher, y le digo: ‘Cristy, tu esposo trabaja con mi crush desde hace años, Carlos’”, agregó.

Luego de esta declaración, Bernal los puso en contacto. “Yo dije: ‘¡OMG, ¿en serio me quiere conocer esa chava?, qué espectáculo!’”, confesó el presentador mexicano al saber conocer el interés que tenía Vanessa Lyon sobre él.

“Nos conocimos en el East Hotel, yo estaba echando unos chupes con un amigo. Bajé a buscarla y fue como ver a Sofía Loren. Estaba en las nubes”, declaró Carlos Calderón.

En enero de 2021, Carlos Calderón presentó públicamente a quien entonces era su nueva novia, la hermosa venezolana que emigró con 20 años a México, de quien dijo que estaba muy “enamorado”.

La relacion de Carlos Calderón y Vanessa Lyon avanzó muy rápido. Ya en mayo, la pareja se estaba dando el sí para unirse en matrimonio, cuando llevaban apenas un año de relación.

La romántica pedida de mano

Calderón organizó una pedida de mano de la más romántica con ayuda de sus amigos. “Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa, ya que por la cuarentena [por el coronavirus] yo todo el tiempo estaba en pants”, reveló la actriz en exclusiva a People en Español el pasado año.

Pero lo que menos se esperaba la actriz era que el llegar al lugar tendría que subirse en un helicóptero. “Le pregunto a Carlos que por qué vamos en helicóptero y me dice que ‘para mostrarme lo hermoso que es Miami y [para que] me enamoré de la ciudad y así quedarme a vivir aquí’. Después de la vuelta [paseo] aterrizamos en la pista encima del restaurante donde están los socios’. Ahí si dije: ¡ay no! ¡Muy raros esos socios!’”, recordó.

Calderón organizó una pedida de mano de la más romántica con ayuda de sus amigos (Foto: Vanessa Lyon/ Instagram)

Sin embargo, antes de aterrizar ya el presentador de la estaba invitando a convertirse en su esposa. “Me dice: ‘Mira qué ciudad tan hermosa… tu familia, tus amigos y yo te queremos aquí. ¿aceptas ser mi prometida?”, le dijo Calderón y Vanessa Lyon aceptó.

Aunque la boda nunca pudo llegar a concretarse, el presentador y la actriz sí se convirtieron en padres del pequeño León, que en septiembre cumplirá un año.