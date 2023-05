El pasado 7 de mayo, los medios y principales telediarios de México dieron aviso del fallecimiento de Carlos Parra, cantante del género regional y vocalista de la banda Los Parras. Con apenas 26 años, el intérprete perdió la vida luego de un nefasto accidente automovilístico mientras se dirigí a Sonora.

La vida del músico Carlos Parra era de las más prometedoras dentro del género regional. Sus temas ya sobrepasaban los millones de vistas en plataformas digitales y su nombre comenzaba a ser voceado en más de un evento musical dentro del territorio mexicano.

Carlos Parra era la voz principal de Los Parras, una de las bandas con mayor alcance en todo México (Foto: Carlos Parra / Instagram)

Sin embargo, todo se acabó para el cantante y líder de Los Parras el pasado 7 de mayo. Un accidente de automóvil en Sonora puso punto final a una trayectoria que se perfilaba a ser de las más sonadas en los próximos años . Eso sí, además de ser un gran vocalista, también era un gran novio, y eso lo sabe muy bien Lilian, su novia y creadora de contenido.

ASÍ FUE LA EMOTIVA DESPEDIDA DE LILIAN A CARLOS PARRA, VOCALISTA DE LOS PARRAS

Como bien se sabe, el difunto cantante de 26 años llevaba una relación estable con la influencer y modelo Lilian Griego, de 24 abriles. Ambos se habían comprometido en febrero pasado en matrimonio, pero fue el destino que terminó separándolos por completo.

Por ende, el silencio de la influencer luego de la muerte del cantante generó una gran sorpresa entre los seguidores de ambos, pero todo tenía una razón: estaba atravesando un duelo por perder al amor de su vida.

Es así que, al cabo de tres días, griego decidió manifestarse de forma pública y realizarle un peculiar mensaje hacia Parra. “Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio”, comenzó diciendo Lilian vía redes sociales.

Así se despidió la creadora de contenido de Carlos Parra en su Instagram personal (Foto: Lilian Griego / Instagram)

Aunado a esas palabras de dolor y amor, la nacida en Sonora agregó: “Te amare por el resto de mis días, mi neno hermoso”. Luego, la mexicana comentó que aún no asimila la pérdida de su amado de manera imprevista. “Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”.

No cabe duda de que la partida del talentoso Carlos sigue siendo algo que nos duele a todos. ¡Te acompañamos en tu dolor, Lilian!

¿QUIÉN ERA CARLOS PARRA, VOCALISTA DE LOS PARRAS?

Reconocido en el género regional, Carlos logró un ascenso musical por ser la voz principal del grupo del regional mexicano oriundo de Los Mochis y Sinaloa. Inicialmente formó el grupo junto a sus hermanos César y Christian.

Con menos de 27 años, el intérprete mexicano ya era toda una promesa dentro del género regional y tenía un gran alcance en las redes sociales.

El cantante regional mexicano falleció cuando se dirigía al cumpleaños de su hermano (Foto: Carlos Parra / Instagram)

Su banda ya poseía cerca de 700 mil oyentes mensuales en Spotify, siendo estos números que no se encuentran al alcance de todos los intérpretes aztecas.