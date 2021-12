A casi un mes de su hospitalización, Carmelita Salinas sigue luchando por su vida. El pasado 10 de noviembre, la actriz mexicana sufrió un derrame cerebral que la dejó en coma. Esto le provocó daños cerebrales irreversibles, pero su familia espera que la reconocida intérprete se recupere lo más pronto posible.

MÁS INFORMACIÓN: Una de las últimas escenas que grabó Carmen Salinas rompió el corazón de México

La familia de la actriz constantemente habla con los medios de comunicación para dar a conocer el parte médico de Carmen Salinas. Se sabe que a la actriz de 82 años se le realizaron dos procedimientos quirúrgicos: una traqueotomía y una gastrostomía, con el fin de salvar su vida.

Afortunadamente Carmelita Salinas respondió muy bien a los procedimientos médicos y se encuentra estable. Dentro de su delicado estado de salud, la actriz mexicana demuestra una leve mejoría. Durante este tiempo, ella ha estado bajo los cuidados de su hija María Eugenia Plascencia quien ha revelado cómo afronta su familia esta situación.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Carmen Salinas nunca terminó el colegio y se quedó solo con primaria completa

Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral que la dejó en coma (Foto: Getty Images)

HIJA DE CARMEN SALINAS CONFIESA CÓMO HA SIDO VER A SU MAMÁ LUCHANDO POR SU VIDA

María Eugenia Plascencia es la hija de Carmen Salinas, quien está internada en un hospital de México desde el pasado 10 de noviembre tras sufrir un derrame cerebral que la dejó en coma. La veterana actriz se encuentra luchando por su vida y su estado de salud va mejorando de a pocos.

Toda esta situación ha sido muy difícil para los familiares de Carmen Salinas, quienes esperan que pronto pueda salir de este estado. A casi un mes de ser internada en un hospital de la Ciudad de México, la histrión seguirá siendo evaluada para saber cómo evoluciona su salud.

Al respecto, María Eugenia Plascencia, hija de la famosa actriz de telenovelas, le confesó a TV Notas lo que sido para ella ver a su mamá luchando por su vida desde que fue internada.

“Estamos viviendo algo muy duro y estamos preocupados, ya que esto es incierto, pues aunque la estén atendiendo muy bien y estemos orando por ella, el único que puede decidir cómo va a estar mi mamá es nuestro Padre Dios”, afirmó la hija de Carmen Salinas.

Además, María Eugenia Plascencia afirmó que para ella ha sido una situación difícil desde que su mamá sufrió el derrame cerebral que la dejó en coma.

“Aún no he podido procesarlo bien, pero me da mucha tristeza ver a mi madre ahí luchando por su vida (guarda silencio) después de ir y venir tantos años. Si ella está luchando, yo también tengo que luchar por ella, aunque se me esté partiendo el corazón y me sienta mal”, afirmó.

La primogénita de Carmen Salinas reveló que se puso mal de salud por la situación de su mamá. “Incluso, cuando recién entró al hospital, se me subió la presión por la impresión tan fuerte, pero ya estoy controlada. Sin embargo, por esta situación no duermo bien”, agregó.

Asimismo, María Eugenia Plascencia reveló que saca fuerzas de su familia para seguir apoyando a su mamá en esta etapa difícil.

“Pues de mis hijos, de mi esposo, de mi nieto, de mis sobrinas, de la gente que está apoyando a mi mamá; lo hago por ella, porque no me puedo doblegar ante esto. Me ha costado trabajo, pero ahí vamos”, explicó.

Por último, María Eugenia Plascencia dio algunos detalles sobre el estado actual de salud de Carmen Salinas. “A afortunadamente en la última tomografía que le realizaron se vio que la hemorragia cerebral ya se está desinflamando poco a poco y eso es bueno, además, gracias a Dios tiene bien sus órganos y ya empieza a tener reflejos”, dijo.

“Eso es una señal de que sigue luchando para tratar de salir de ésta ella misma. También, le hicieron una traqueotomía para que respire mejor y una gastrostomía”, agregó.