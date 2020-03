Carmen Villalobos: el inhumano caso de maltrato animal en Bogotá que hizo llorar a la actriz

Yorley del Carmen Villalobos Barrios, más conocida como Carmen Villalobos, es una actriz colombiana que ha sido partícipe de muchas telenovelas latinoamericanas, y en los últimos años ha sido reconocida por su papel en “El Señor de los Cielos” y en “Sin Senos sí hay Paraíso”. Recientemente, ella utilizó sus redes sociales personales para demandar un caso de maltrato animal que caló muy profundo en su ser.

En los últimos años, una gran cantidad de famosos se han unido a distintos movimientos que buscan la mejoría del planeta. Entre ellos, están los que profesan un profundo amor hacia los animales y cambian su estilo de vida al veganismo o apoyan organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las mascotas abandonadas en darles un hogar.

Aquellos que siguen a la actriz desde hace mucho tiempo, saben que ella es una gran defensora de los derechos animales. Su amor por ellos se ha convertido en uno de sus principales motores de vida y no duda en realizar publicaciones en sus redes personales para ayudarlos o para demandar algún caso de crueldad extrema contra ellos.

En Bogotá hay un millón de perros y gatos abandonados según la Revista Semana (Foto: Caracol)

Y esto es exactamente lo que pasó hace poco. La actriz Carmen Villalobos utilizó sus historias de Instagram para contarle a sus seguidores sobre un terrible hecho de maltrato animal que la marcó de por vida. Fue tal el relato que no aguantó las lágrimas mientras comentaba la injusta situación que le tocó vivir a un can:

“Si bien es cierto que hay gente buena que hace cosas maravillosas, también hay gente que está mal del alma y del corazón. Hay personas que siguen maltratando animales y no me cabe en la cabeza. Tenemos un caso aquí en Bogotá de un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí y lo golpeó tan fuerte que le sacó los ojos, pero eso no le bastó, cogió una pistola y se la estalló en la cabeza”, dijo Carmen entre lágrimas.

Pero más allá de comentar algo negativo con respecto a las personas que odian a los animales, ella prefirió optar por un mensaje más diplomático: “Si a usted no le gustan los animales, le molestan y de verdad le incomodan, es válido. Pero, ¿por qué hacerles daños? ¿por qué maltratarlos?”, expresó la actriz de Barranquilla.

Carmen Villalobos es reconocida por su amor por los animales (Foto: Revista Petlovers)

Ella contó a todos sus seguidores que había podido cuidar al can, pero las heridas del mismo eran demasiado graves. Resultado de la agresión, el perrito quedó ciego de ambos ojos y su cabeza estaba llena del material con el cuál se hacen los balines de la pistola que utilizó el hombre que maltrató al animal.

Junto a su amiga y el veterinario, se decidió que la mejor opción era “dormirlo” para acabar con su sufrimiento. Ella contó que el perrito no podía moverse y durante toda la intervención estaba llorando. Al momento que iban a inyectarle la fatal jeringuilla, este se levantó y comenzó a mover su cola.

“El perrito se levantó y comenzó a mover su colita, como quien dice: ‘no me mates, a pesar de todo el daño que me hicieron, quiero vivir’”, indicó la colombiana con lágrimas en los ojos. Al final, todo indica que decidieron no aplicarle la ampolla para que “duerma” y esperarán a que se recupere para encontrarle un hogar responsable en Bogotá.

Por otro lado, la actriz aseguró que están buscando por todos los medios posibles al responsable de este maltrato animal, ya que ella y su equipo están dispuestos a interponer una denuncia legal para que se tomen medidas contra el agresor y hacer que pague por sus actos ya sea haciéndose responsable de todas las operaciones del perrito o con un tiempo privado de su libertad.

De momento solo queda esperar a ver cómo evoluciona la víctima de este maltrato animal para descubrir si se recuperará con el tiempo o si esta agresión tendrá secuelas que no le permitan tener un dueño. Sin embargo, tal como lo relata Carmen Villalobos, parece que el can está muy dispuesto a seguir adelante y vivir su vida a plenitud.

