Desde que protagonizó la saga “Sin senos no hay paraíso”, la carrera de Carmen Villalobos ha ido en ascenso hasta convertirse hoy en día en una de las actrices más cotizadas, siendo la última producción en la participó “Café con aroma de mujer”, donde por primera vez dio vida a la villana de la historia, interpretación que la llevó a ser aplaudida por el público.

Debido a su gran versatilidad por ponerse bajo la piel de cualquier personaje, la colombiana ha demostrado que en base al empeño y constancia que le pone a las cosas ha podido alcanzar las metas que se ha planteado, pero además del gran esfuerzo que realiza, esto no lo habría conseguido por todo lo que le inculcaron sus padres desde pequeña.

Si bien, muchos de los seguidores de la esposa de Sebastián Caicedo conocen bastante de la vida de la actriz por sus redes sociales, son pocos los que saben quiénes son sus padres; por tal motivo, te lo contamos a continuación.

Villalobos debutó en televisión en 1999 a la edad de 18 años en el programa de televisión infantil producido por Caracol Televisión, Club 10, en dicho programa interpretaba a Abi (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS PADRES DE CARMEN VILLALOBOS?

El padre de Carmen Villalobos es Pedro Villalobos, quien dejó de existir en octubre de 2017. El día de su partida, la histrión le escribió un conmovedor mensaje junto a una foto donde aparece ella de bebé siendo cargada por su progenitor.

“Papi, siempre dije que de ti había heredado la disciplina al trabajo, la berraquera, tu carácter y tú sonrisa, sonrisa que me acompañará siempre. Así como te veo en esta foto, vivirás en mi memoria y en mi corazón. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para ti, feliz de saber que te fuiste tranquilo y que solo tengo que cerrar mis ojos cada vez que quiera recordarte. En este momento tu alma está rodeada de una gran luz y de un amor gigante que estará contigo siempre. ¡Te amaba y te amaré siempre! Descansa en Paz Papito Pedro Villalobos”, escribió en su cuenta de Instagram.

(Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

En tanto, la madre de Carmen de Villalobos es Betty Barrios, quien a raíz de la muerte de su esposo fue la que acompañó a su hija al altar el día de su boda. La actriz comparte varias publicaciones junto a ella, donde destaca el gran amor que le siente.

“Betty Barrios, mi mamá, mi amiga, la mejor consejera, la mejor hermana, tía, suegra, amiga. Ella hoy está de cumpleaños y el día de mi matrimonio no dejó de sonreír un solo segundo. Ella estaba feliz al lado mío, estaba feliz de entregarme a Sebastián, estaba feliz porque Jorge Duque se había tomado la molestia de diseñarle también este hermoso vestido para ella. ¡ Feliz Cumpleaños mami! Te amo con todo mi corazón y le pido a Dios que te tenga con nosotros muchos años más”, le escribió.

El día del matrimonio de la actriz con Sebastián Caicedo (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE CARMEN VILLALOBOS?

El nombre completo de la artista fue revelado durante el programa de televisión “The Suso’s Show”. Cuando hizo su ingreso, el presentador la llamó Yorley del Carmen Villalobos Barrios, dejando boquiabiertos a todos.

Fue ahí que contó que decidió eliminar, para el público, su primer nombre por recomendación del director Mario Rivero, quien le propuso cambiarlo, ya que el real era muy difícil y la gente no podía aprendérselo.

“Todos en mi casa me dicen Yorly. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola Yerley’, ‘Hola Yurley’”. Entonces, él me dijo: ‘¿No tienes otro nombre?, es que yo siento que a la gente le cuesta un poco’ y yo le dije: ‘Carmen’ y él respondió: ‘¡Eso es! Carmen Villalobos’”, indicó.