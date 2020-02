Carmen Villalobos sufrió delicado accidente por el que tuvo que dejar el carnaval de Barranquilla

Carmen Villalobos es una de las más actrices carismáticas de América Latina y que nos ha cautivado por varios de sus papeles, sobre todo por el que protagonizó en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”. Siempre se muestra con una sonrisa contagiante, sin embargo en los últimos días tuvo que alejarse de las cámaras tras sufrir un aparatoso accidente cuando celebraba el Carnaval de Barranquilla, junto a su esposo Sebastian Caicedo.

A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos hizo pública la dolorosa lesión que sufrió en su pie el pasado fin de semana cuando participaba en el carnaval barranquillero. En sus historias de Instagram, ella aclaró por qué estuvo ausente de las redes sociales y guardando máximo reposo para una pronta recuperación.

“Con el tema del pie y lo que me pasó en el carnaval me tocó desaparecer porque he tenido unos días bien difíciles”, manifestó la actriz colombiana a sus seguidores que habían mostrado preocupación por ella en los últimos días. Añadió, “estoy mucho mejor, gracias a todos los que me han escrito, a los que entienden que dejé de ver a mucha gente en Barranquilla pero desafortunadamente no pude, el dolor se apoderó de mí el fin de semana y fue bastante complicado”.

Según se pudo conocer, la actriz recibió asistencia médica de inmediato por el propio servicio de urgencias del Carnaval de Barranquilla. Gracias a la rápida acción la lesión no llegó a más, sin embargo necesita descanso y tranquilidad para recuperarse por completo.

Carmen Villalobos en el Carnaval de Barranquilla

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo disfrutan de su luna de miel en Madrid. (Video: Instagram Carmen Villalobos)

