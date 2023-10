Cecilia Priego será recordada por sus familiares y amigos como una joven valiente que luchó hasta el final contra una terrible enfermedad que la atacó años atrás. Se trató del cáncer cervicouterino al cual derrotó en dos ocasiones, pero a finales de septiembre de 2023 todos conocieron su lamentable fallecimiento. La actriz de 36 años nunca se dio por vencida y en todo momento demostró sus ganas de vivir y salir adelante. Conoce su historia.

Conmoción y tristeza generó la partida de Cecilia Priego, la reconocida actriz mexicana quien a sus 36 años informó a todos sus fans y seguidores que desde hace un par de años venía luchando contra el cáncer cervicouterino.

Tras hacer pública esta información la joven siempre demostró mucha valentía y coraje para continuar con su vida y fue así que en sus publicaciones de Instagram escribía mensajes motivadores tanto para ella como para las personas que estaban en su misma condición.

¿QUIÉN FUE CECILIA PRIEGO?

Cecilia Priego nació en 1987, en la localidad de Tabasco (México).

Sus ganas de estudiar actuación la llevaron a mudarse a la Ciudad de México, en 2007. Posteriormente, ingresó a la academia de Luis Felipe Tovar donde aprendió todo sobre el arte de actuar.

Tuvo una gran trayectoria en el mundo del teatro y la televisión.

¿CÓMO SE ENTERÓ CECILIA PRIEGO QUE TENÍA CÁNCER?

Cecilia Priego siempre se caracterizó por ser una mujer que hablaba de la lucha contra el cáncer, pero fue en el 2021 durante una entrevista con Luis Ardura, según informó Univision, cuando reveló cómo se enteró que tenía cáncer.

En dicha conversación sostuvo que fue en el 2019 cuando su salud empezó a decaer debido a que le dio el COVID-19, motivo por el cual el cáncer apareció y se desarrolló con rapidez.

“Ha sido un proceso complicado. En 2019 asisto a una cita con mi ginecóloga y me dice que algo anda raro; me manda tratamiento pero no me da esa certeza de hacerme una biopsia (…) En enero de 2021 me enfermo de Covid-19. En marzo me pongo súper mal, tenía mucho dolor abdominal y voy al ginecólogo, ahí me dicen que tengo cáncer en primera etapa”, señaló en la entrevista.

Asimismo, la joven actriz reveló que por aquel entonces le dijeron que debía hacerse una biopsia, aunque con el COVID-19 la terrible enfermedad aceleró.

CECILIA PRIEGO Y SU DURA BATALLA CONTRA EL CÁNCER

Tras ese primer diagnóstico el siguiente paso -según contó Cecilia- era realizarse una histerectomía; es decir, extirpar la matriz, las trompas de Falopio y los ovarios.

Desde ese momento iniciaría su batalla contra la enfermedad y todo iba bien hasta inicios del 2022. En febrero de ese año, empezó a sentirse mal y cuatro meses después sentía fuertes dolores en el abdomen. Fue así que en agosto de ese año tuvieron que internarla.

“Me hacen una tomografía y resulta que la enfermedad había regresado. Me decían que iba a perder un riñón porque como el tumor estaba aplastando los ureteros, el riñón se estaba haciendo chiquito. Mi primer pensamiento fue ‘yo no me quiero ir en pedazos’. Ya me quitaron la matriz, ahora me van a quitar el riñón, al rato va a ser otra cosa y yo no quiero eso”, reveló la actriz según Univisión.

LAS QUIMIOTERAPIAS Y RADIACIONES

Cecilia Priego se tuvo que someter a cinco sesiones de quimioterapia y 32 radiaciones logrando vencer por segunda vez al cáncer.

SUS MENSAJES EN REDES SOCIALES

Cecilia Priego siempre se caracterizó por publicar fotos con mensajes llenos de positivismo. Precisamente, el 1 de mayo posteó sus fotografías sentada cerca a un lago y a unos árboles con el mensaje: “Así, plena y agradecida quiero seguir”.

“Respira que todo estará bien, siempre tomada de la manos de Dios”, rezaba otro de sus mensajes.

SU PADRE INFORMÓ SOBRE SU MUERTE

Cecilia Priego falleció el 30 de septiembre de 2023 y a pesar de que aún no se ha informado respecto a las causas reales de su muerte, se conoció que la joven batalló en dos ocasiones contra el cáncer cervicouterino, según informó el portal Marca.

“Hoy mi rebaño está muy triste una de mis ovejas se me va, seguro estoy que dios la tomará en el suyo. Te doy gracias, Señor, por prestármela te la devuelvo porque seguro estoy estará en un mejor lugar. Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguro estamos que tu presencia y tú legado traspasara más allá y continuarás tu proyecto en el cielo creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros por siempre mi niña Cecy”, publicó en Facebook Freddy Persa, padre de Cecilia.

¿QUÉ ES UNA HISTERECTOMÍA?

Seguramente muchos han oído esta palabra, pero no todos saben de qué se trata. Según el portal Cancer.gov, la histerectomía consiste en una cirugía para extirpar el útero y el cuello uterino.

Agrega que, en ocasiones, hay pacientes a quienes se les extirpa también los ovarios y las trompas de falopio. La cirugía se realiza a través del conducto vaginal o mediante una incisión.

