En un conmovedor mensaje en Instagram, Rick Harrison, conocido por su participación en el programa de televisión “Pawn Stars” (”El Precio de la Historia”), compartió una foto junto a su hijo Adam con las palabras, “You will always be in my heart! I love you Adam”. Este emotivo adiós se produce tras la trágica noticia del fallecimiento de Adam a la edad de 39 años por una sobredosis, según informó TMZ.

El representante del reconocido protagonista de “Pawn Stars” confirmó la dolorosa noticia, revelando que la familia acaba de enterarse del trágico suceso. Aunque aún no se conocen detalles sobre las circunstancias exactas de la muerte de Adam, la policía de Las Vegas está llevando a cabo una investigación al respecto.

Adam, uno de los tres hijos de Rick, se mantenía mayormente fuera del foco mediático asociado al programa y la tienda World Famous Gold & Silver Pawn Shop. Aunque en algún momento colaboró en el negocio familiar, se apartó para seguir su propio camino. A diferencia de su hermano Corey, quien ha sido una presencia constante en “Pawn Stars” desde 2009, Adam optó por mantenerse alejado de la atención pública.

A pesar de su discreción en el ámbito televisivo, algunos indican que Adam se desempeñaba como fontanero profesional. Aunque su participación en el programa fue limitada, su contribución en el pasado al World Famous Gold & Silver Pawn Shop marcó su conexión con el negocio familiar.

¿DE QUÉ MURIÓ ADAM HARRISON?

Según el medio especializado TMZ, Adam Harrison murió a causa de una sobredosis y la familia se enteró el mismo día sobre esto. Sin embargo, como el caso sigue en desarrollo, todavía no se ha revelado dónde se encontraba el hijo de Rick Harrison al momento de su deceso.

Con solo 39 años, la pérdida de Adam ha dejado a la familia Harrison sumida en la tristeza. En un comunicado a TMZ, la familia expresó su profundo pesar y solicitó respeto a su privacidad durante este difícil momento: “Nuestra familia está extremadamente triste por la muerte de Adam. Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida”.

La noticia ha conmovido a los seguidores de “Pawn Stars” y ha generado mensajes de condolencias en las redes sociales. La partida de Adam Harrison deja un vacío en la familia y en la comunidad televisiva.