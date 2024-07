Si eres fanático de las series televisivas de los 80 e inicios de los 90, sin lugar a duda “ALF” debe estar entre tus favoritas; y cómo no serlo si aquel extraterrestre pequeño y cubierto de pelos se robó el corazón no sólo de los Tanner, también de los millones de televidentes en todo el mundo, y aunque a veces sacaba canas verdes a la familia que lo acogió, el amor que llegó a tenerle fue más fuerte que todas sus travesuras y líos que los metía. Si bien, hasta ahora recordamos muchos de los episodios que nos sacaron más de una carcajada y enseñanzas, varios de los actores que vimos a través de las pantallas, ya no nos acompañan. En esta nota te damos a conocer qué integrantes de la telecomedia estadounidense fallecieron.

Cabe mencionar que “Alf” se emitió entre el 22 de septiembre de 1986 y el 24 de marzo de 1990. Tuvo un total de cuatro temporadas y 102 episodios. Fue emitida originalmente por NBC y ahora está disponible en Max.

"ALF" fue una de las series más exitosas de la televisión en los años 80's (Foto: CBS)

¿QUÉ ACTORES DE “ALF” MURIERON?

A continuación, los actores de “ALF” que dejaron de existir y dejaron un gran vacío en los corazones de los televidentes.

BENJI GREGORY – BRIAN TANNER

Benji Gregory interpretó a Brian Tanner (Foto: NBC)

Benji Gregory dejó de existir el 13 de junio de 2024 en Peoria, Arizona, a los 46 años. Su hermana dio a conocer la triste noticia en conversación con TMZ, que reveló la información más de un mes después, el 10 de julio. Las causas de muerte se investigan.

Él interpretó a Brian Tanner en “ALF”, serie que lo llevó a alcanzar la fama internacional. Su nombre completo es Benjamin Gregory Hertzberg, nació en Encino, Los Ángeles, California, el 26 de mayo de 1978.

LIZ SHERIDAN – RAQUEL OCHMONEK

Liz Sheridan interpretó a Raquel Ochmonek en "ALF" (Foto: NBC)

Elizabeth Ann Sheridan falleció a los 93 años mientras dormía en su departamento de Nueva York, el 15 de abril de 2022 en Nueva York. En la serie de televisión “ALF”, ella dio vida a Raquel Ochmonek, la vecina entrometida de los Tanner.

La actriz nació en Rye, Nueva York, el 10 de abril de 1929. Es recordada por diversos papeles como el de Helen Seinfeld, madre de Jerry Seinfeld, en la ficción “Seinfeld”, entre otros títulos más.

MAX WRIGHT – WILLIE TANNER

Max Wright interpretó a Willie Tanner en "ALF" (Foto: NBC)

Max Wright murió a los 75 años, el 26 de junio de 2019, en su casa de Hermosa Beach, California. En 1995, le diagnosticaron linfoma, que trataron con éxito y permaneció en remisión hasta 2019.

Su nombre completo fue George Edward Maxwell Wright. Nació en Detroit, Míchigan, el 2 de agosto de 1943. Él dio vida en “ALF” a Willie Tanner, un trabajador social muy preocupado por su familia.

MICHU MESZAROS – ALF

Michu Meszaros se puso el disfraz de ALF (Foto: NBC)

Michu Meszaros fue la persona encargada de usar el disfraz de “ALF” cuando se necesitaba que el extraterrestre se desplazara por el set de grabación; es decir, reemplazaba al titiritero profesional que solamente daba vida al protagonista cuando este permanecía en un lugar específico. Dejó de existir a los 76 años el 13 de junio de 2016, solamente una semana después de haber sido encontrado inconsciente en el baño de su casa y ocho años después de sufrir un derrame cerebral.

Él medía 83 centímetros. Nació en Budapest, Hungría, el 20 de septiembre de 1939. Era un artista reconocido; es más, en pleno auge de su carrera actuó al lado de Michael Jackson para un comercial de la gaseosa Pepsi.

ANNE MEARA – DOROTHY HALLIGAN

Anne Meara interpretó a Dorothy Halligan en "ALF" (Foto: NBC)

Anne Meara, reconocida en “ALF” por su papel como Dorothy Halligan, la madre de Kate, murió por causas naturales a los 85 años, el 23 de mayo de 2015 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

Ella nació en Brooklyn, Nueva York, el 20 de septiembre de 1929. Estuvo casada con el actor y humorista Jerry Stiller, con el que realizó varias interpretaciones bajo el nombre de Stiller y Meara.

JOHN LAMOTTA - TREVOR OCHMONEK

John LaMotta dio vida a Trevor Ochmonek en "ALF" (Foto: NBC)

John LaMotta falleció a los 75 años, el 29 de enero de 2014 en Los Ángeles, California. En la exitosa serie “ALF” interpretó a Trevor Ochmonek, el esposo de Raquel, que también era muy entrometido.

El actor nació en Brooklyn, Nueva York, el 8 de enero de 1939. Otras de las series en las que formó parte fueron “Los problemas crecen” y “La Niñera”.