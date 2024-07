Carmen Aub, reconocida por su destacado papel de Rutila Casillas en la exitosa serie “El señor de los cielos”, es una mujer imponente y que inspira mucho respeto, pero a su vez es alguien que tiene mucho amor para dar, aunque en ese campo las cosas no le han ido tan bien que digamos, pero bueno... Con el paso de los años, esta actriz se ha ido consolidando en el mundo del entretenimiento y por ende ha crecido notablemente la cantidad de fanáticos que tiene, tanto en las redes sociales, como en en la vida real. Aquella habilidad para dar vida a personajes de todo tipo ha sido una de las razones por las que se ha convertido en una figura prominente en la televisión, pero en esta oportunidad su nombre está en boca de todos, no porque hará de alguien ficticio, sino porque estará con su nombre propio en el reality “La isla: Desafío extremo” de Telemundo.

Ante esa atención de miles de televidentes, muchos quieren ir conociendo más detalles de ella y los privados son los que más generan, así que hablaré un poco de su historial amoroso. A pesar de su presencia en el ojo público, Carmen Aub ha elegido mantener una distancia prudente en cuanto a su vida privada. La actriz prefiere centrarse en su carrera y en su trabajo en la pantalla, evitando que su vida personal se convierta en el centro de atención. Este enfoque ha permitido que su vida fuera del set permanezca relativamente desconocida, lo que contrasta con la fama que ha logrado gracias a sus papeles televisivos.

Sin embargo, en todo este tiempo, sí se ha conocido que Aub ha tenido algunas relaciones sentimentales, pero ha sido discreta en cuanto a los detalles de su vida amorosa. La actriz ha optado por no revelar información íntima, protegiendo su esfera personal de las miradas curiosas de los medios y lo poco que se conoce es gracias a ella debido a las entrevistas que ha ido concediendo. Esta decisión refleja su deseo de separar su vida profesional de la personal, manteniendo un equilibrio que le permite disfrutar de su éxito sin comprometer su privacidad.

¿CARMEN AUB TIENE NOVIO?

Carmen Aub ha logrado captar la atención del público no solo por su habilidad actoral, sino también por el misterio que rodea su vida personal. A pesar de su prominente carrera en la televisión, incluyendo su participación de ahora en “La isla: Desafio extremo”, la actriz ha optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Aunque se han rumoreado varias historias a lo largo de los años, no existe confirmación oficial sobre si Carmen Aub está actualmente en una relación. Es por ello que podríamos decir que no está enamorada, al menos por ahora. Hay que recordar que en 2022 reconoció que estaba soltera, pero que estaba lista para volver a sentir esas cosas si es que llegaba el hombre adecuado. Todo hace entender que aún lo estaría esperando.

El hecho de que no se tenga información concreta sobre el estado civil de Aub lleva a muchos a especular que podría estar soltera en este momento. La actriz ha sido bastante reservada acerca de su vida amorosa, evitando dar detalles o confirmaciones públicas sobre posibles novios. Esta falta de información ha contribuido a la percepción de que Aub podría estar disfrutando de su independencia y enfocándose en su carrera profesional sin comprometerse en una relación sentimental.

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS NOVIOS DE CARMEN AUB?

Desconocido

En más de una entrevista, Carmen Aub ha reconocido que, durante sus primeros años de carrera, ella estaba muy enamorada y que incluso pensaba casarse, pero finalmente esa relación que tenía en el momento no prosperó y terminó cuando ella tenía 21. Eso sí, de ese noviazgo siempre recuerda algo: a él no le gustaba que se dedique a la actuación. Finalmente, ella optó por continuar con su carrera y no limitarse frente a esa presión que tuvo por abandonar sus sueños.

Eduardo Prado

Entre 2017 y 2018, Carmen Aub estuvo en una relación con un hombre de nombre Eduardo Prado, con quien incluso tenía apariciones públicas y compartía fotos en redes sociales. Este hombre es un productor de cine y televisión, por lo que se presume que, gracias a esa cercanía de profesiones, se habrían conocido. En su momento, no se dieron a conocer las razones por las que se llegó al final de esa aventura romántica.

Carmen Aub y Eduardo Prado en una alfombra roja de "El señor de los cielos" (Foto: Carmen Aub / Instagram)

Nicolás

En 2021, Carmen Aub reveló que se encontraba soltera, tras haber compartido unos años con un hombre de nombre Nicolás, de quien no se conocía mucho, solo que es médico. “Realmente fue porque yo creo que en la pandemia nos dimos cuenta que queríamos cosas muy diferentes, teníamos vidas muy diferentes, y no terminamos mal. Justamente por eso, yo soy mucho de trabajar en mí... Y al contrario, fue muy difícil dejar esa relación, porque no es que pasó algo, simplemente tuve que darme cuenta de que su proyecto de vida y el mío no iban de la mano”, comentó en ese momento.

Carmen Aub junto a su exnovio llamado Nicolás (Foto: Carmen Aub / Instagram)