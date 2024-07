Hace más de dos décadas llegó a nuestras pantallas “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana que se convirtió en todo un fenómeno televisivo en más de 180 países. Además de disfrutar de las aventuras de Beatriz Pinzón, hubo un grupo que supo cautivar y deleitar a la audiencia, nos referimos al Cuartel de las feas, conformado por algunas trabajadoras de Ecomoda que eran muy amigas de la protagonista. Entre ellas destacaba Bertha Muñoz, considerada la más chismosa de todas, además estaba obsesionada con bajar de peso, pero su ansiedad le ganaba y terminaba comiendo lo que encontraba, aunque más adelante queda embarazada. Debido a que esta producción volvió con una secuela bajo el título “Betty la fea: la historia continúa”, el 19 de julio de 2024, por Amazon Prime Video, te contamos quién es Luces Velásquez, la actriz que interpreta nuevamente este personaje.

Antes te mencionamos que si aún no viste la serie en streaming, te comentamos que en sus diez capítulos nos muestra lo que ocurrió con Beatriz y Armando Mendoza, a quienes dejamos muy felices al finalizar la novela, pero al parecer el amor no duró mucho, pues en el tráiler están distantes, al punto de que nuestra querida protagonista quiere divorciarse.

Ana María Orozco como Beatriz Pinzón y Luces Velásquez como Bertha Muñoz de González en una escena de la telenovela "Yo soy Betty, la fea" (Foto: Canal RCN)

1. DATOS PERSONALES DE LUCES VELÁSQUEZ

Nombre completo: Luz Estella Velásquez Toro

Luz Estella Velásquez Toro Lugar de nacimiento: Medellín, Colombia

Medellín, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 3 de octubre

3 de octubre Año de nacimiento: 1960

1960 Edad: 63 años

63 años Instagram: @lucesvel

2. ¿QUIÉN ES LUCES VELÁSQUEZ?

Luces Velásquez es una talentosa actriz colombiana que ganó fama internacional cuando formó parte del elenco de “Yo soy Bety, la fea”. Actuó en más de tres decenas de producciones.

La histrionisa roba suspiros a sus seguidores (Foto: Luces Velásquez / Instagram)

3. DESDE PEQUEÑA QUERÍA SER ACTRIZ

Desde pequeña tenía claro que su sueño era convertirse en actriz, pues cuando miraba la televisión le gustaba interpretar los roles que aparecían en la pantalla chica. Fue así que decidió estudiar actuación.

4. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Su debut actoral se dio en 1986 con “Los dueños del poder”. De ahí le siguieron: “La casa de las dos palmas” (1990), “La maldición del paraíso” (1993), “La viuda de blanco” (1997), “Sin tetas no hay paraíso” (2006), “La hija del mariachi” (2006), “Sin senos sí hay paraíso” (2016-2017), “El man es Germán” (2019), “Café con aroma de mujer” (2021), entre otros títulos.

"¡TBT y la niña que hay en mí!", escribió en octubre de 2023. En ella aparece una imagen de la actriz cuando era niña (Foto: Luces Velásquez / Instagram)

5. INTERPRETÓ A GRISELDA BLANCO

Más de una década antes de que Sofía Vergara diera vida a Griselda Blanco en la serie de Netflix “Griselda”, la actriz Luces Velásquez interpretó a la narcotraficante en “Pablo Escobar, el patrón del mal”. En aquella producción televisiva, la colombiana tuvo el papel de ‘La madrina de la cocaína’, que llevó el nombre de Graciela Rojas.

6. PERDIÓ A TRES HIJOS

Hace varios años, para Luces Velásquez convertirse en madre era primordial; sin embargo, tuvo que experimentar el dolor más grande durante ese proceso: perder a sus bebés, no una vez, sino hasta en tres ocasiones. Su primer hijo falleció al mes de nacido por problemas cardíacos. Su segundo embarazo duró ocho meses, pues tuvo complicaciones y lo terminó perdiendo. Poco tiempo después quedó embarazada, pero sufrió un aborto a los dos meses. Tras ello no quiso saber más de hijos.

La actriz junto a su hija Oriana cuando era niña (Foto: Luces Velásquez / Instagram)

7. SE CONVIERTE EN MADRE

Pese a que ya no deseaba sufrir más el dolor de perder a otro hijo, la actriz quedó nuevamente embarazada, pero como no quería ilusionarse demasiado, solamente lo sabían su esposo Jaime Lozada, el ginecólogo y Fernando Gaitán, el creador de “Yo soy Betty, la fea”, toda vez que se encontraba en plenas grabaciones. Debido a que su personaje iba a someterse a una liposucción, tuvieron que cambiar algunas cosas, pues el cuerpo de la actriz estaba cambiando, fue así que la mostraron comiendo. Antes de dar a luz, le dieron permiso. Fue así como dio la bienvenida a su hija Oriana Lozada, quien apareció siendo una bebé en la telenovela como hija de Bertha.

8. SU HIJA ESTUDIÓ MEDICINA

Aunque algunos pensaban que la joven Oriana iba a seguir los pasos de su madre, ella decidió seguir medicina, al igual que su papá. Los tres tiene una buena relación y se van de viaje juntos.

“¡Orgullo de padres! Has logrado con tu esfuerzo dar un paso más en la realización de tus metas. Te amamos. Ceremonia de batas blancas", escribió en agosto de 2023 (Foto: Luces Velásquez / Instagram)

9. CUANDO LE DIJO A WILLYM LEVY QUE NO LO CONOCÍA

Cuando formó parte del remake “Café con aroma de mujer”, Luces Velásquez contó lo que pasó cuando vio a William Levy, a quien le reveló que no conocía. Cabe mencionar que en dicha producción, ella es madre del cubano. “Él llegó, se sentó conmigo, se presentó y entonces me dijo: ‘¿Tú sabes quién soy yo?, ¿tú me conoces?, ¿conoces mi trayectoria?’. Y yo lo miré así y le dije: ‘No tengo ni idea quién es usted’. Entonces me dijo: ‘¿Cómo así que no sabes?’. Le dije: ‘No. ¿No has visto nada de lo que hago?’. Le dije: ‘No, yo no veo telenovelas mexicanas, yo no sé quién es usted’”, dio a conocer en una entrevista con el periodista Fernando Fabián Sarmiento. Prosiguió: “Entonces me dijo: ‘¿Nos tomamos un café y hablamos?’. Y yo le dije: ‘Claro, mi amor’. (...) Él no se sentó a hablar conmigo sobre su fama y su reconocimiento y demás, sino que me contó su vida desde Cuba, desde que era niño, de la miseria que había vivido, de las dificultades que vivió en Miami cuando llegó”. Esto la dejó asombrada y destacó su humildad.

10. FORMÓ PARTE DE UN REALITY CULINARIO

Velásquez también incursionó en el mundo de los realities. Lo hizo en la quinta temporada “Masterchef Celebrity Colombia”, donde se convirtió en la sexta eliminada.

Luces Velásquez en “Masterchef Celebrity Colombia” (Foto: RCN Televisión)