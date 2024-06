Después de más de 20 años, “Betty la fea: La historia continúa” se estrenó por todo lo alto por Amazon Prime Video, el 19 de julio de 2024, donde vemos lo que realmente pasó con los protagonistas y el resto de los personajes que nos cautivaron. Además de nuestra querida pareja preferida, alguien que no podía faltar es sin duda Nicolás Mora, el amigo fiel de Beatriz, papel que vuelve a ser interpretado por Mario Duarte. ¿Sabes quién es exactamente? No te preocupes que en los siguientes párrafos, te damos datos sobre este actor.

Como se recuerda, en la trama es íntimo de Pinzón, de quien se vuelve su paño de lágrimas y confidente. No sólo ello, al conocer a Patricia Fernández, la popular ‘Peliteñida’, se enamora perdidamente de ella, incluso llegan a tener un breve romance. ¿Ahora qué pasará con su crush o ya la olvidó completamente?

Mario Duarte interpretando a Nicolás Mora en la novela "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN)

1. DATOS PERSONALES DE MARIO DUARTE

Nombre completo: Mario Eliseo Duarte de la Torre

Mario Eliseo Duarte de la Torre Lugar de nacimiento: Barranquilla, Colombia

Barranquilla, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 17 de junio

17 de junio Año de nacimiento: 1965

1965 Instagram: @marioduartedlt

2. ¿QUIÉN MANUEL DUARTE?

Manuel Duarte es un actor colombiano que ganó fama internacional con su papel de Nicolás Mora en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”. Además, es cantante de una banda de rock.

Aunque muchos lo recuerdan en su papel de Nicolás, él ha formado parte de varias producciones (Foto: Mario Duarte / Instagram)

3. FUE VOCALISTA DE UN GRUPO DE ROCK

Su primer paso en el mundo del entretenimiento fue en la música, ya que formó parte del grupo de rock La Derecha, donde fue vocalista. Uno de sus primeros singles en los años 1990 fue “Sombras”, luego vino “Ay que dolor”, para posteriormente ganarse al público con “Alice” y “Contra la pared”. Debido a que les iba bien, lanzaron su álbum “La Derecha”, en 1994. Tres años después, en 1997, la banda se disolvió y cada integrante tomó su camino por separado.

4. INICIOS EN LA ACTUACIÓN

Tras la disolución de su banda, Duarte optó por continuar en el medio, por lo que decidió incursionar en la actuación, pero antes debía prepararse, por lo que estudió para convertirse en actor.

Otra de sus pasiones es el teatro (Foto: Mario Duarte / Instagram)

5. DEBUT Y CARRERA TELEVISIVA

Debido a sus dotes actores, debutó en “La madre” 1998) y luego en “Francisco, el Matemático” (1999-2000), pero le llegó la fama internacional con “Yoy soy Betty, la fea”. Posteriormente, obtuvo varios papeles en diversas producciones como “La hija del mariachi” (2006-2007), “Amor en custodia” (2009-2010), “El Estilista” (2014), “Las hermanitas Calle” (2015), “Bolívar” (2019) y “Café con aroma de mujer”, por citar algunos títulos.

6. TAMBIÉN HIZO CINE

Duarte actuó en el cine. Entre las películas que formó parte del elenco están: “Pelucas y Rokanrol” (2018), “Koko (2013), “Los actores del conflicto” (2008), “Bogotá 2016″ (2001), “Kalibre 35″ (2000) y “En mi reloj siempre son las 5 y 15″ (2000).

Posando para la cámara u deleitar a sus seguidores (Foto: Mario Duarte / Instagram)

7. FORMÓ PARTE DE UN REALITY

El actor fue invitado a formar parte del reality “¿Quién es la Máscara?” (2021-2022), representando al personaje de caimán.

8. ¿POR QUÉ NO ESTUVO EN EL TEATRO EN LA OBRA “BETTY, LA FEA”?

A diferencia del resto de sus compañeros de elenco, el histrión reveló por qué no estuvo en la obra de teatro de la telenovela. “Yo no estuve ahí porque no sucedió, ni del lado de acá ni del lado de allá. Con Fernando Gaitán (el creador), que en paz descanse y con quien hasta el final fuimos muy amigos, preferimos eso: seguir siendo amigos y no discutir por pendejad**”, contó hace años en entrevista al programa “Buen día Colombia” del Canal RCN.

Aquí Mario Duarte luciendo muy elegante (Foto: @eduardoperezactor / Instagram)

9. ¿MARIO DUARTE TIENE PAREJA?

El artista es muy reservado en cuanto a su vida privada, pues en sus redes sociales sube poco contenido relacionado a ello. Se sabe que se casó con la también actriz Esmeralda Pinzón, con tiene una hija de nombre Rafaela. Él se convirtió en padre en diciembre de 2018.

El histrión de convirtió en padre en 2018 (Foto: Mario Duarte / Instagram)