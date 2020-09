En la etapa final de “ Yo soy Betty, la fea ”, aclamada telenovela colombiana de 1999, se produce un “encuentro” entre Mario Duarte y su personaje en la producción protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, Nicolás Mora.

En los últimos capítulos de “ Yo soy Betty, la fea ”, la presidenta de ‘Ecomoda’ debe lidiar con la presión de los accionistas y ejecutivos por el lanzamiento de la nueva colección. Además de defender su estrategia de vestir bien a mujeres del común y no solo a modelos, Betty debe recuperar las ganancias perdidas en las anteriores propuestas de Armando Mendoza y Mario Calderón.

Durante el desfile y presentación de las nuevas ideas de ‘Hugo Lombardi’, el actor y cantante colombiano Mario Duarte, que interpretó a Nicolás Mora en la telenovela de RCN, también apareció como él mismo, ya que fue el músico invitado del evento.

Aunque ambos no aparecen juntos en una misma escena hablan mal el uno del otro. Mientras Nicolás Mora, el mejor amigo de Beatriz Pinzón, señala que el cantante no es un verdadero artista, Mario Duarte acusó al ejecutivo de ‘Ecomoda’ de no pagarle por su trabajo.

Para los fans de “Yo soy Betty, la fea” fue uno de los momentos más divertidos de la historia escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Records 2010.

Además, dicho desfile finaliza con el ‘Cuartel de las feas’ subiendo a la pasarela con sus nuevos looks, y con Betty sin poder creer que todo resultó de maravilla a pesar de todos los obstáculos y la negatividad de la personas que que nunca creyeron en ella.