“Yo soy Betty, la fea” fue una exitosa telenovela colombiana que traspasó muchas fronteras y generaciones convirtiéndose en todo un fenómeno, al haber sido transmitida en 180 países, doblada a 25 idiomas y ser adaptada más de veinte ocasiones. Quién hubiera imaginado que aquella muchacha poco agraciada, pero muy inteligente se robaría el corazón de todo el público. Ella al igual que sus amigas del ´Cuartel de las feas’ y los demás personajes, algunos que se encargaron de hacerle la vida a cuadritos, se convirtieron en los preferidos de la gente.

Pero ¿quién fue la mente maestra de esta magnífica creación? Es nada más y nada menos que Fernando Gaitán, un reconocido guionista y productor de telenovelas y series de televisión, que dejó de existir en enero de 2019 a los 58 años. A continuación, te contamos quién fue y cómo falleció.

Fernando Gaitán obtuvo muchos reconocimientos en todo el mundo por sus creaciones (Foto: Colprensa)

FERNANDO GAITÁN

Fernando Gaitán Salom nació en Bogotá el 9 de noviembre de 1960. Solía ser un niño solitario al cual le gustaba escuchar música y observar el comportamiento de la gente; además, de ser muy creativo. A esto se sumaba su pasión por la lectura y la escritura, que lo llevaron a seguir una carrera como periodista en el periódico El Tiempo, donde formaría parte del equipo de unidad investigativa.

Cuando tenía 22 años empezó en el mundo de la televisión escribiendo libretos para programas de concurso. Comenzó a hacerse notar cuando redactó el libreto para las telenovelas “Laura por favor” y “Azúcar”. Pero, no fue hasta 1994 que alcanza reconocimiento cuando escribe “Café con aroma de mujer”, que ha tenido varias adaptaciones en México.

Café con aroma de mujer tuvo su primera emisión el 30 de noviembre de 1994 (Foto: RCN)

Sin embargo, no todo fue alegría, pues el propio Gaitán reconoció como el mayor desacierto de su carrera la novela “Carolina Barrantes”. “Fue con la que peor me fue, marcó como 0,3 puntos de rating. Los errores me enseñaron. Aprendí a tener cuidado con las historias sombrías y a entender que no soy bueno para todo”, manifestó.

Tras esto supo reponerse y en 1999 lanzó su mayor éxito “Yo soy Betty, la fea”, la cual rompió récord de sintonía en Colombia. Entre otras producciones de renombre están “Hasta que la plata nos separe” (2006), “A corazón abierto” (2010) y muchas más.

RECONOCIMIENTOS

Fernando Gaitán ha recibido múltiples premios y nominaciones en Colombia y a nivel internacional: Premio India Catalina (1993, 1994, 2000, 2001), Premio Simón Bolívar (1994), Premio El Tiempo (1999, 2000), Premio de Radio Caracas Televisión (2000), la Asociación Cronistas del Espectáculo de los Estados Unidos (1995), Premios GES y Premios INTE en Miami, FL (2002). En 2010 fue homenajeado en México por el Grupo Televisa, en agradecimiento por sus aportes al mundo del entretenimiento.

Y en 2012 fue premiado con el Brandon Tartikoff Legacy, el prestigioso premio de la Natpe (Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión de Estados Unidos) por sus contribuciones al mundo de la televisión y el entretenimiento. Fue premiado junto a otras personalidades como Matthew Weiner, creador de la serie “Mad Men” y escritor de “Los Soprano”, o Dennis Swanson, directivo de Fox clave en la carrera de Oprah Winfrey. Gaitán fue reconocido como “un ícono de la creatividad en la región” y se convirtió en el primer latino en recibir este reconocimiento.

Fernando Gaitán junto a Ana María Orozco, actriz que interpretó a Beatriz Pinzón en "Betty, la fea" (Foto: @anaorozcoof)

¿CÓMO MURIÓ FERNANDO GAITÁN?

El guionista y productor dejó de existir el 29 de enero de 2019 en su natal Bogotá debido a un infarto. Él se encontraba escribiendo cuando se desvaneció, por lo que fue trasladado a una clínica.

“La clínica del Country lamenta informar que el paciente falleció luego de ingresar al servicio de urgencias en paro cardiorrespiratorio y sin responder a las maniobras de reanimación”, dieron a conocer en un comunicado.

Días antes de su muerte habían anunciado un acuerdo con la cadena Sony Pictures para la producción de contenidos. “Sus ideas originales generan productos televisivos tan cautivantes e historias tan fantásticas que resuenan con un público muy amplio”, señaló la multinacional televisiva.

MÁS SOBRE “BETTY, LA FEA”