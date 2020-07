“Yo soy Betty, la fea” ha sido, es y seguirá siendo una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos, pues a pesar de que la gente la ha visto una y otra vez, no se cansará de hacerlo cuantas veces sea necesario. Y es que las aventuras de Beatriz Pinzón atraparon al público desde un inicio, haciendo que no se pierda ningún episodio.

Este clásico, que fue emitido por primera vez en octubre de 1999, además de narrar la historia de amor entre Betty y don Armando, cuenta cómo la actriz principal afronta el bullying que tiene que soportar en su trabajo como en el barrio donde vive, debido a que era poco agraciada, aunque sí muy inteligente.

"Yo soy Betty, la fea" fue doblada a 25 idiomas y contó con al menos 28 adaptaciones alrededor del mundo (Foto: RCN)

A raíz de la fama que alcanzó esta novela, muchos personajes reconocidos participaron con breves apariciones a lo largo de la trama. Entre ellos estuvo el cantante Ricardo Montaner, quien le dedicó el tema “Bésame” a Beatriz, a pedido de Armando Mendoza para que le perdone todo lo mal que se había comportado con ella.

Así como el cantautor venezolano, también se hicieron presentes en la serie colombiana Olga Tañón y Charlie Zaa, además de la actriz mexicana Laura Flores y la presentadora de televisión y guionista azteca Gloria Calzada.

El personaje principal es Beatriz Aurora Pinzón Solano, que es una mujer poco atractiva pero inteligente que trabaja para una compañía de modas llamada Ecomoda (Foto: RCN)

Debido al éxito de la telenovela, se previó contar con la participación de Shakira, y aunque todo estaba pactado, al final ella no apareció en ningún capítulo porque jamás participó de las grabaciones.

¿POR QUÉ LA APARICIÓN DE SHAKIRA FUE CANCELADA?

A pesar de que todo estaba programado, “Yo soy Betty, la fea” no pudo contar con la participación de Shakira; no porque la cantante barranquillera no quisiera, sino por motivos ajenos a ella.

Según se supo, la intérprete de “Ojo así” iba hacer su aparición en la transformación de Betty, pero el elenco se quedó con las ganas de grabar a su lado.

Resulta que como la estrella colombiana vivía por aquel entonces en Miami, se acordó grabar los capítulos en Estados Unidos, pero debido a que la solicitud de visa de algunos trabajadores del staff fue rechazada, tuvieron que anular el viaje y por ende su intervención, según dio a conocer el Diario El Tiempo.

Shakira estaba deseosa de grabar algunas escenas en "Betty, la fea", pero se tuvo que cancelar su participación (Foto: AFP)

¿DE QUÉ OTROS CANTANTES SE ANULÓ SU PARTICIPACIÓN?

Pero Shakira no fue la única que no pudo aparecer en la telenovela, pues también tuvieron ese inconveniente cuando se contemplaba la intervención de Los Estefan, Julio y Enrique Iglesias, entre otros, publicó El Heraldo de México.

LA VEZ QUE MONTANER APARECIÓ EN “BETTY, LA FEA”

El capítulo donde el cantante venezolano Ricardo Montaner aparece se da cuando se encontraba en un bar, lugar en el que se encontraban Betty y Michel, y hasta donde llegó don Armando.

Debido a que la protagonista no quería saber nada del empresario, él aborda al artista y le ruega que en “nombre del amor”, le dedique una canción a la mujer de su vida. Tras varios intentos, éste accede.

“Betty, yo escribí este bolero que se llama ‘Bésame’ y te lo dedico en nombre de Armando”, le dijo el cantautor a Beatriz, que se mostraba nerviosa y sorprendida.

Mientras le cantaba el tema, Montaner se baja del escenario, se acerca a Armando y lo lleva hasta la mesa donde se encuentra ella, al final le pide que lo escuche.

Armando le pide ayuda a Ricardo Montaner para obtener el perdón de Betty

