Desde que apareció en el mundo de las telenovelas, allá por el año 1971, con un pequeño personaje en “El amor tiene cara de mujer”, Angélica Aragón se ha ganado el cariño de la gente y el respeto de sus colegas debido a su impecable trabajo no solo en televisión sino también en teatro y cine internacional, consagrándose como una de las primeras actrices de México.

A lo largo de su carrera ha grabado 22 novelas y más de 60 películas, así como haber participado en 23 obras teatrales. Entre las producciones cinematográficas mexicanas por las que es conocida están “Goitia, un dios para sí mismo” (1988), “Cilantro y perejil” (1997), “Sexo, pudor y lágrimas” (1999) y “El crimen del padre Amaro” (2002). Asimismo, en la pantalla chica, ella es muy recordada por los protagónicos que hizo en los melodramas “Vivir un poco” (1985) y “Mirada de mujer” (1997).

Angélica Aragón se dedicó 27 años a las telenovelas (Foto: Instagram de Angélica Aragón)

A pesar de todos los logros que ha cosechado, ella se encuentra alejada hace nueve años de la televisión, específicamente de las telenovelas; y aunque participó hace poco en las series “MotherFatherSon” (2019) y “Desenfrenadas” (2020), lo cierto es que ella ya no ve se ve actuando en melodramas. A continuación, te explicamos sus razones.

¿POR QUÉ ANGÉLICA ARAGÓN YA NO HACE TELENOVELAS?

La última participación que tuvo Angélica Aragón en una novela fue en 2011 cuando interpretó a Elena Carrera en “A corazón abierto”.

Tres años antes de apartarse de este tipo de producciones, en 2008, la actriz concedió una entrevista en la que dio a conocer que estaba enfocada en otros proyectos y trataba de dedicarse por completo a las películas, algo que le apasionaba.

“Reconozco que hubo muchos proyectos cinematográficos que tuve que dejar a un lado por estar trabajando en otra área (…); además, por lo que he podido observar en los últimos años, todas [las telenovelas] son refritos: una nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’, la quinta versión de ‘Yo soy Betty, la fea’”, manifestó a People en español.

Pero no fue hasta el año pasado, en una entrevista en el programa “De primera mano”, que dio a conocer la razón por la que se alejó de las novelas. “La telenovela ya no encuentra un lugar en nuestro público. Yo encontraría un lugar en unas historias que fueran respetuosas del público, respetuosas de las mujeres, que no fueran promocionales del vicio, de la criminalidad. Si soy una activista política y social (...) y si luego soy la de la pistola que estoy matando gente, ¿qué credibilidad puede uno tener?”.

PROTAGONIZÓ “MIRADA DE MUJER”

“Mirada de mujer” es una telenovela mexicana estrenada en junio de 1997, la cual fue una adaptación de la serie colombiana “Señora Isabel”. La versión mexicana estuvo protagonizada por Angélica Aragón y Ari Telch, además de contar con las participaciones antagónicas de Fernando Luján y Martha Mariana Castro.

Tras el éxito de la telenovela se hizo una segunda parte titulada “Mirada de mujer, el regreso” en 2003, donde también tuvo el rol protagónico.

El melodrama narra la historia de María Inés Domínguez, un ama de casa de 50 años, que se ocupa principal y únicamente de su marido Ignacio San Millán y de sus tres hijos: Adriana, Andrés y Mónica. Pero como otras amas de casa, no es feliz con lo que hace y quiere cumplir sus sueños y metas que hace tiempo abandonó o no ha hecho aún, pero ella lo oculta a su familia para que no haya conflictos.

Tras 27 años de feliz matrimonio, Ignacio conoce a Daniela, de quien se enamora y por la que decide dejar a su esposa, llevando a una crisis familiar, pues sus hijas creen que es su culpa que su padre los haya abandonado; además de que su madre, Doña Elena viuda de Domínguez, le exige volver con Ignacio. El único apoyo que encuentra está en su hijo Andrés, sus amigas Paulina y Rosario, y su hermana Consuelo.

La infelicidad está en ella hasta que conoce a Alejandro Salas, un escritor y periodista, dieciséis años más joven que ella, quien está divorciado y tiene un hijo. Alejandro no ve a María Inés como una madre, sino como una mujer, algo que María Inés ya había olvidado. Ella encuentra un gran apoyo, pero entre ellos dos hay algo más que eso: ambos están enamorados.

¿QUIÉN ES ANGÉLICA ARAGÓN?

Angélica Espinosa Stransky, su verdadero nombre, es hija del famoso actor y compositor mexicano José Ángel Espinoza ‘Ferrusquilla’ y de Sonia Stransky, quienes se divorciaron cuando tenía 3 años. Ella vivió con su padre, por lo que pasó su infancia entre foros de televisión y cinematográficos.

Deseosa de estudiar Medicina, cursó estudios en el Liceo Franco-Mexicano de Ciudad de México, donde conoció al actor español Juan Ribó, quien la invitó a participar de obras teatrales, iniciándose en 1970. Al año siguiente, en 1971 y con el apoyo de su padre, realizó un pequeño personaje en la telenovela “El amor tiene cara de mujer”.

Fue a través de Ribó que Angélica conoció al actor, director y dramaturgo Alejandro Jodorowsky, participando como extra en la película “La montaña sagrada” (1973). Ella adoptó el apellido Aragón en honor a su abuela paterna que falleció a los 19 años durante un parto.

Emigra a Inglaterra donde estudia teatro, danza y pantomima; sin embargo, la vida era un poco dura por lo que se desempeñó como cocinera e intérprete en un hospital y vendió ropa infantil en los grandes almacenes Harrods. Se inscribió también en la Universidad de Londres, donde estudió Filosofía de la India, Historia e Idiomas. Aragón habla siete idiomas: español, inglés, francés, italiano, portugués, bengalí y japonés.

Regresó a México en 1980, año en el que se integra a las telenovelas mexicanas de la empresa Televisa. Desde aquella época su carrera estuvo en ascenso en el campo de la actuación.

VIDEO RECOMENDADO

Diana Golden, la actriz de telenovelas que hoy pide despensas a la caridad por coronavirus en México

Diana Golden, la actriz de telenovelas que hoy pide despensas a la caridad por coronavirus en México