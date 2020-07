Han pasado más de 20 años desde que se estrenó “Yo soy Betty, la fea”; y aunque varios recuerdan a la protagonista con mucho cariño por haber sido una mujer muy inteligente que luchó por sus sueños pese al constante bullying que sufría por ser poco agraciada, hay un personaje de esta ficción que califica a Beatriz Pinzón como una persona mala.

Mientras que para el público, al menos para la mayoría, Betty fue alguien inocente que se enamoró desinteresadamente de su jefe don Armando Mendoza, para la actriz Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela, la empleada de Ecomoda fue la ‘mala’ de la historia.

Como se sabe, Marcela Valencia fue la rival de Beatriz en la ficción. Ella, además de ser accionista de la empresa de modas, estaba comprometida con el dueño de la compañía.

Betty se enamora de Don Armando, pero hay un problema: él tiene novia, Marcela Valencia, y su familia es dueña de Ecomoda (Foto: RCN)

¿POR QUÉ CONSIDERA A BETTY COMO LA VILLANA?

En una entrevista que dio la actriz el año pasado, dijo que si bien su papel tuvo muchos defectos, Marcela realmente no es mala; asegurando que la verdadera antagonista fue Beatriz Pinzón.

“Hay mucha gente solidaria porque se dan cuenta de que Marcela no es una villana. Es más, yo creo que la villana es Betty”, señaló en el programa La Movida.

Para ello, Natalia Ramírez dio a conocer dos razones que la llevaron a pensar así de la asistente de Armando. “Ella se mete con un hombre comprometido sabiendo que está comprometido, no es que Armando le haya mentido, y crea una empresa ficticia para cubrirle todo a Armando y que no lo puedan embargar. Eso no lo hace una persona de bien, ¿o sí? Le quita la empresa, el novio y todo, y ¿la mala soy yo?”, preguntó.

MARCELA FUE ANTIPÁTICA, PERO NO MALA

Asimismo, la actriz manifestó que Marcela Valencia tenía un terrible genio y era muy antipática, pero su principal problema fue no saber comunicarse con los demás.

Finalmente, indicó que no le molesta que en las calles la llamen como su personaje en “Yo soy Betty, la fea”.

Armando Mendoza fue interpretado por Jorge Enrique Abello y Marcela Valencia por Natalia Ramírez (Foto: RCN)

LA ESCENA MÁS SENSUAL QUE PROTAGONIZÓ EN “BETTY, LA FEA”

Sin lugar a duda, varios de los episodios de la serie colombiana quedaron en el recuerdo de la gente; sin embargo, hay una que nadie puede olvidar. Se trata del momento en el que Marcela apareció en lencería para seducir a Armando. Esta escena es considerada la más picante de toda la telenovela y tiene lugar entre los capítulos 5 y 6.

En ella fuimos testigos de las tácticas de seducción de la atractiva accionista, quien sorprende a su pareja, quien luce nervioso al estar convencido de que ella lo iba a castigar por sus infidelidades.

Pero, al igual que los televidentes, Don Armando se lleva una sorpresa cuando Marcela se quita la bata y modela una sensual lencería negra, mientras que él está sentando en una silla y con una soga alrededor del cuello.

