Han pasado más de 20 años desde el estreno de “Yo soy Betty, la fea”, pero la exitosa telenovela colombiana continua dando de qué hablar. Sobre todo tras su llegada a Netflix, donde se encuentra dentro del top 10 de producciones más vistas en varios países.

Tal fue el éxito de “Yo soy Betty, la fea” que fue emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y se realizaron al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo. En el 2010, la telenovela entró al libro Record Guiness como la telenovela más exitosa en la historia de la televisión.

“Yo soy Betty, la fea”: ¿por qué todos buscan el capítulo 251 en Netflix?

A pesar del tiempo, la historia de Beatriz Pinzón, don Armando y el ‘Cuartel de las Feas’ se mantiene vigente en la memoria del público e incluso ha logrado conquistar a nueva audiencia. Por eso, hasta la fecha los espectadores se preguntan qué sucedió con los actores de la aclamada producción.

Aquí te contamos qué hace actualmente, la actriz que dio vida a Jenny García ‘La Pupuchurra', una de las enemigas de Betty y de ‘El Cuartel de las Feas’.

ASÍ LUCE ‘LA PUPUCHURRA’, LA HERMOSA MODELO DE ECOMODA

La encargada de darle vida a Jenny García, mejor conocida como ‘La Pupuchurra’ o ‘La Impulsadora’, fue la actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, quien saltó a la fama precisamente gracias a este personaje.

En “Yo soy Betty, la fea” Bolaños interpretaba a Jenny, que además de ser modelo de Ecomoda, era rival de Sofía tras meterse con su esposo Efraín Rodríguez Merchán ‘don Cheque’. ‘La Pupuchurra’ era una de las enemigas más carismáticas y divertidas de ‘El Cuartel de las Feas’.

Así luce Martha Isabel Bolaños, actriz de 46 años (Foto: instagram/ Martha Isabel Bolaños)

Martha Isabel Bolaños ha señalado en repetidas ocasiones que pese al cariño que le tiene al personaje y a la telenovela, le ocasionó algunos problemas en su vida real. Muchos televidentes aún la comparan con Jenny, además ser “encasillada” como “La Pupuchurra” también ha afectado su vida sentimental.

“Claro se me acercaban (los pretendientes) porque pensaban que yo era como ‘La Pupuchurra’. Hoy en día sigue siendo así, la gente se estrella un poco, pero no me interesa porque yo no soy así y siempre he sabido cuidarme y protegerme de los chulos”, sostuvo en 2019 en el programa La movida del Canal RCN.

Martha Isabel Bolaños comparte en sus redes sociales algunas fotos de su exuberante figura (Foto: instagram/ Martha Isabel Bolaños)

La actriz de 46 años también contó que tras interpretar a Jenny García ha tenido que aceptar diversos papeles similares. “Nunca le vi problemas hasta hace pocos años, afronte todos los retos actorales que me pusieron, hice más o menos 10 coquetas, todas diferentes”, explicó.

A pesar de todo, la bella actriz colombiana ha participado en varios proyectos de cine y televisión, como “Doña Bárbara”, “La tormenta” y “Pasión de Gavilanes”. Además, más de 20 años después de “Yo soy Betty, la fea”, Martha Isabel Bolaños luce incluso más bella que en ese entonces.