“Yo soy Betty, la fea” es una exitosa telenovela colombiana protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Después de más de 20 años, la historia de Beatriz Pinzón continúa cautivando a la audiencia internacional. Cuando la ficción se volvió a emitir por RCN en enero del año pasado se convirtió, una vez más, en lo más visto de la señal abierta de Colombia.

La serie terminó el 8 de mayo del 2001 tras 169 episodios al aire, pero aún es un fenómeno de masas, ya que se unió al catálogo de Netflix y se posicionó entre las producciones más vistas en varios países.

En una reciente entrevista con FormulaTV, la protagonista de “Yo soy Betty, la fea”, Ana María Orozco, contó algunos secretos del rodaje de la exitosa ficción y cómo fue reencontrarse años después en el musical basado en la serie.

¿”YO SOY BETTY, LA FEA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Cuando le preguntaron por un posible remake de “Yo soy Betty, la fea”, la actriz colombiana aseguró: ¡Ya estamos muy ancianos para eso! [Risas]. Yo creo que todo tiene su tiempo y que hay que ser cuidadoso con ello. Se podría hacer, pero creo que quedó bien cerrado con la obra de teatro. No me imagino hacer una segunda parte a menos que se le dé una vuelta con los personajes más mayores”.

Sobre su experiencia en la serie original dijo: “Ya pasaron 21 años y sigue estando vigente. Acá en Latinoamérica ha tenido varias reposiciones y la han puesto en Netflix. Entonces es algo que se volvió de alguna manera en un clásico. Ha sido muy lindo. He pasado por varias instancias. En su momento, fue un trabajo muy grande, que me trajo mucho agobio porque tuvo una fama exacerbada. Entonces digamos que tuvo su otro lado, pero yo siempre me he quedado con lo más hermoso de Betty, que es un personaje tan profundo, con el que tantas mujeres se pueden identificar”.

“El mensaje de la novela siempre fue muy bonito. Más allá de un formato de novela, rompía con muchos esquemas. Siempre fue una historia muy inteligente, muy bonita. Entonces formar parte de eso, lo siento hoy en día como un orgullo enorme, un agradecimiento, un regalo. A través de los años va quedando eso. Hace tres años tuvimos la oportunidad de hacer la obra de teatro en Colombia, dos temporadas, y luego la gira por Centroamérica. Fue una experiencia muy bonita, un reencuentro con el público y con los actores”, agregó.

Ecomoda fue la secuela de "Yo soy Betty, la fea", pero no gustó a muchos (Foto: RCN)

Ana María Orozco considera que “Yo soy Betty, la fea” ha logrado traspasar varias generaciones. “Sigue vigente. Inclusive en Colombia, cuando estábamos haciendo la obra teatro, la repusieron en la televisión hasta dos veces. La pusieron el año pasado y fue un éxito, una locura que nadie se esperaba. La pasaron en prime time y estuvo con el mejor rating de toda la televisión. Fue de nuevo un fenómeno. Nuevas generaciones de chicos que no la habían visto ni sabían de su existencia la vieron y fue algo muy bonito que pasó. Ahora la pasan en Netflix aquí en Argentina o en Colombia y los chicos la ven. ¡Les encanta la historia! Se identifican todavía con los personajes. Si bien ha cambiado bastante el lenguaje de la televisión, de ciertos tratamientos, ciertas cosas como los temas machistas u homofóbicos... La novela tenía eso, pero el mensaje de Betty en sí trasciende y sigue vigente”, explicó la intérprete.

La actriz que volvió a la pantalla con el papel de Milena en “Perdida”, serie de Antena 3, contó que en su momento le constó afrontar el éxito de la telenovela colombiana. “Hace 20 años, fue agobiante, porque eran 18 o 19 horas al día, grabábamos todos los días menos los domingos durante dos años. Fue durísimo por ese lado, súper difícil y agobiante. Yo salía en todas las escenas, entonces el agotamiento físico empezó a pasar factura. Al año estaba muy cansada. Entonces eso sumado a la demanda del resultado, que era maravilloso, pero fue simultáneo a las grabaciones, tan duro que realmente uno no lo puede disfrutar. Disfrutarlo como tal ha sido en el tiempo, al rescatar la esencia del trabajo en sí porque la fama es efímera, yo nunca la busqué, siempre trae otras cosas y lo que queda es lo importante. Esto fue hace 20 años, pero yo siempre me concentré en mi trabajo como actriz. Retomé mi carrera, fui mamá, con el tiempo he podido hacer muchas cosas: he trabajado en Argentina, en Colombia, he podido viajar... La vida sigue. Betty fue importantísima y me trajo muchas oportunidades, pero en estos 20 años he podido hacer muchas más cosas”.