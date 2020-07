“Dark” cerró con su tercera temporada y aunque la mayoría está conforme que los creadores Baran bo Odar y Jantje Friese le dieron a la historia de Jonas y Martha surgió la pregunta: ¿Netflix canceló la serie alemana tras tres entregas o ese siempre fue el plan de los productores?

Esta interrogante tiene su origen en loa antecedentes de la plataforma streaming, ya que suele cancelar programas después de su tercera temporada, como es el caso de “Daredevil”, “Santa Clarita Diet”, “Bloodline”.

Dark: Temporada 3 | Tráiler de la trilogía | Netflix

Sin embargo, ese no fue el caso de “Dark”, ya que la decisión de solo tres entregas no pasó por Netflix sino fue el plan original de los creadores de la ficción. Cuando se anunció la renovación de la segunda parte Baran bo Odar y Jantje Friese también revelaron que su idea siempre fue contar con solo tres temporadas.

“Siempre tuvimos en mente tres temporadas cuando desarrollamos Dark. Es el ciclo final de este gran viaje. ¡Gracias Netflix por confiar en nosotros! ¡Gracias a todos los fanáticos de todo el mundo! ¡Son fabulosos! ¡Los amamos!” mencionó bo Odar en una publicación en sus redes sociales el año pasado.

La tercera temporada de "Dark" presentó el mundo de Eva (Foto: Netflix)

LA MEJOR DECISIÓN

Aunque muchos se quedaron con ganas de ver más, también consideran que fue la mejor decisión, ya que en ocasiones alargar una historia juega en contra de una serie. Un ejemplo de ello es “Game of Thrones”, ficción de HBO que pese a su éxito inicial no complació a sus fans con su final.

Louis Hofmann, Andreas Pietschmann y Dietrich Hollinderbäumer, los tres actores que interpretan a Jonas Kahnwald en “Dark”, están de acuerdo con la decisión de los creadores, así lo hicieron saber en una entrevistas con The Guardian.

“Eso nos dio una ventaja porque cuando miras ‘Game of Thrones’ o ‘Lost’, continúan y continúan y luego dicen OK, queremos parar, tenemos que encontrar un final, y luego todo es muy abrupto y tal vez no tan bueno como podría haber sido si lo hubieras pensado antes. Siempre tuvimos la historia como un todo en mente. Fans de Dark, ellos entienden. Es triste, pero es lo correcto”, señaló Hofmann.

La historia de Katharina Nielsen es una de las más trágicas de "Dark" (Foto: Netflix)

Asimismo, Hollinderbäumer, quien da vida a Adam, dijo: "Estoy feliz de que la historia se cuente ahora y que la próxima parte que haga como actor, no me sentaré en maquillaje durante cinco horas".

Por otro lado, tal como señala Sensacine, muchas veces Netflix decide terminar sus series tras las tres temporadas debido a que conforme avanzan las entregas el número de espectadores se reduce considerablemente, se vuelve más costoso invertir en una serie larga, sobre todo porque dependiendo del éxito de la misma los protagonistas negocian un contrato con más beneficios.