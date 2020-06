CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En su tercera temporada, “Dark” desafía el tiempo y llega a su fin en un mundo nuevo y extraño, donde algunas cosas son familiares y otras, inquietantemente distintas. En la última entrega de la serie alemana de Netflix empieza mostrando las diferencias entre el mundo de Jonas y el de la otra Martha.

En ese mundo Mikkel no viajó al pasado y, en consecuencia, Jonas no existe; en lugar de estar casada con Michael, Hannah está esperando un hijo de Ulrich, quien abandonó a Katharina y a sus hijos por ella; Regina, la madre de Bartosz murió antes del apocalipsis; Franziska es muda; y Charlotte es la amante de Ulrich.

Mientras tanto, Peter y Elisabeth Doppler buscan a Charlotte y Franziska, quienes han viajado en el tiempo: la primera al 2053 junto a su madre/hija y la segunda a 1888 junto a Jonas, Bartosz y Magnus. En épocas y mundos distintos, Jonas y Martha se esfuerzan por ganarse el uno la confianza del otro.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “DARK”?

La temporada final de “Dark” se centra buscar el centro del nudo para deshacerlo, es decir, el momento o persona de la que surge a red enredada que es Winden. Tanto Adam como Eva creen que uno de los mundos tiene que desaparecer para que el otro sobreviva, por eso Adam manipuló a su yo asesinando a Martha y Eva hizo lo mismo con su yo pasado al matar Jonas.

Sin embargo, la verdad es que no existen solo dos mundos sino tres: el de Jonas, el de Martha espejo y el real. En este último, un relojero llamado HG Tannhaus perdió a su hijo, nuera y nieta en un accidente automovilístico, y en un intento de recuperarlos creó los otros dos mundos.

Antes de conocer esta verdad, Adam cree que el centro del nudo es el hijo de Jonas y Martha espejo, pues él engendró a Tronte Nielsen con ambas versiones de Agnes, convirtiéndose así en la raíz del árbol genealógico de Winden en ambos universos.

Jonas y Martha del mundo espejo también se enamoraron (Foto: Netflix)

Por lo tanto, Adam decide acabar con ellos; sin embargo, eso no cambia nada, ya que todo ese tiempo existió otra Martha que no salvó a Jonas del apocalipsis, es decir, también hay otro Jonas, que sobrevivió solo.

Cuando Claudia revela la existencia del mundo real envía a Jonas y Martha a evitar el accidente de la familia de HG Tannhaus, lo que también significa sacrificar su propia existencia y la de sus seres queridos.

La tercera temporada de “Dark” termina con HG reuniéndose con su familia, y Jonas, Martha y el resto de personajes vinculados a los viajes en el tiempo desvaneciéndose silenciosamente.

"Dark". La Martha del segundo mundo queda embarazada de Jonas. Este hijo es utilizado por Eva para asegurarse que todo en el mundo 1 siga ocurriendo como siempre. (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DARK”?

Finalmente, la salvación del mundo no implica destrucción sino uno momento tranquilo, una reunión familiar. Al no perder a su hijo, nuera y nieta, Tannhaus no construye la máquina del tiempo y no crea los mundos de Jonas y Martha espejo.

Jonas no existe porque Mikkel no se perdió en las cuevas, no llegó a 1986, no se convirtió en Michael Kahnwald, no se casó con Hannah y no engendró un hijo con ella. Mientras que Martha no existe porque desciende de Agnes, quien también es parte del enredo temporal-genealógico.

Los únicos que sobreviven en el mundo real son Regina, Katharina, Hannah, junto a su pareja Wöller, y Peter junto a Bernadette, la hermana de Wöller. Los seis comparten una cena y brindan por “un mundo sin Winden”. Cuando los amigos preguntan qué nombre le pondrán a su hijo Hannah responde: “Creo que Jonas es un nombre hermoso”. Tal vez una forma de dar esperanzas a los fans de “Dark”.