Si bien la tercera temporada de “Dark” resuelve la mayoría de dudas de los fans aún quedan preguntas sin respuestas. ¿Quién es el verdadero padre de Regina? ¿Quién es la madre de Peter Doppler? ¿Quién era el hermano del detective Clausen? ¿Qué le sucedió a Torben Wöller en el ojo?, son algunas de las interrogantes pendientes.

En el caso Wöller, desde la primera temporada de la exitosa serie de Netflix el personaje de Leopold Hornung tenía un parche en el ojo y aunque en el mundo de Eva tenía los dos ojos le faltaba un brazo, que probablemente perdió por las mismas causas.

A lo largo de las tres temporadas de “Dark”, Torben Wöller estuvo a punto de revelar el misterio solo en dos ocasiones. La primera fue durante el cuarto episodio de la segunda entrega, cuando el detective Clausen, mientras viajaban por las carreteras, le pregunta por su ojo.

Dark | Jonas prometió que todo estará bien | Netflix

Wöller parece dispuesto a contar la historia y empieza: “Bien. Pero… no puede decirle a nadie. Era verano…” Sin embargo, la aparición de Claudia Tiedemann en medio de la carretera interrumpe el relato.

La segunda oportunidad de conocer qué le sucedió al policía en el ojo fue en el último episodio de “Dark”. En la escena final de la ficción alemana, Peter menciona que el ojo de Wöller se ve mucho mejor y Katharina señala que nunca contó qué sucedió exactamente. Torben inicia una vez más, pero esta vez es interrumpido por una tormenta eléctrica.

Torben intento contar su historia, pero lo interrumpieron (Foto: Netflix)

LOS CREADORES HABLAN DEL MISTERIO

En 2019, los creadores de la serie de Netflix, Baran bo Odar y Jantje Friese, hablaron con Indiewire sobre los misterios de la ficción y su plan de no resolver todos.

“Siempre pensamos que tenemos que responder todo. Entonces, cada acertijo que ponemos allí, sentimos que tenemos que resolverlo. Pero no vamos a resolver cada acertijo porque a veces es más divertido. Todavía no estoy segura sobre el porcentaje, pero probablemente sea el 10 por ciento [de los misterios] que no vamos a responder sólo por diversión”, señalaron en su momento.

Con eso queda claro que contar lo que le sucedió a Wöller en el ojo nunca estuvo en los planes de los creadores de “Dark”, al igual que otras preguntas que quedaron en el aire. Esto sin duda da paso a las teorías de los fans.

El usuario de Reddit, QRS-Komplex, compartió una interesante teoría: “Personalmente, me gusta la idea que se lastimó recientemente y no tiene nada que ver con la historia principal. Creo que pequeñas cosas insignificantes como esa hacen que un mundo se sienta mucho más orgánico y natural”. ¿Cuál es tu teoría?