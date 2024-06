Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. fueron parte de una de las parejas más famosas en la década de los 90 y demostraron de que amor es tan puro y verdadero, que siguen juntos hasta la actualidad. Ambos se conocieron en el set de la película “I Know What You Did Last Summer” en 1997. Su química en pantalla pronto se tradujo en una relación fuera de ella y, después de salir durante dos años, los novios se comprometió en 2001 y se casaron en una ceremonia íntima en México al año siguiente.

Además de su relación personal, Gellar y Prinze Jr. han trabajado juntos en varias ocasiones, profesionalmente hablando. Y es que han compartido créditos en películas como “Scooby-Doo” y su secuela, donde interpretaron a Daphne y Fred, respectivamente, así como en programas de televisión como “Buffy the Vampire Slayer” y “Robot Chicken”, solo por mencionar algunos.

A lo largo de los años, la pareja ha demostrado ser un gran apoyo mutuo en sus carreras individuales. Han elogiado públicamente los logros profesionales del otro y han sido vistos asistiendo juntos a eventos de la industria cinematográfica. Su complicidad y respeto mutuo han sido elementos clave en su relación.

Gellar y Prinze Jr. son admirados por muchos como un ejemplo de una relación exitosa en Hollywood. Su duradera unión, combinada con su discreción y enfoque en la familia, ha generado admiración y respeto en la industria del entretenimiento y más allá, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y más aún si hablamos de sus dos hijos que han sido y serán su adoración.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. forman una de las parejas mejor afianzadas en todo Hollywood (Foto: Sarah Michelle Gellar / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE MICHELLE GELLAR Y FREDDIE PRINZE JR.?

Los hijos de Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr., han sido motivo de interés ocasional para los medios, a pesar de que la pareja ha mantenido su vida familiar mayormente privada. Ambos aún menores de edad han crecido en un ambiente tranquilo y fuera del escrutinio de los reflectores de Hollywood la mayor parte de sus vidas y está bien, pues deben disfrutar de sus vidas como niños.

Aunque Gellar y Prinze Jr. han compartido esporádicamente imágenes de su vida familiar en las redes sociales, han sido cuidadosos en proteger la privacidad de sus hijos, limitando la exposición mediática. Los padres han expresado en diversas ocasiones su compromiso de brindar una infancia normal y equilibrada a sus hijos, alejada de los focos de atención excesivos, así que ahora te presento quienes son y lo poco que se sabe de ellos.

Charlotte Grace

Charlotte Grace es la hija mayor de Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. Nació en 2009, por lo que está a punto de cumplir los 15 años. Ella es conocida por ser la primogénita de la pareja, que se casó en 2002 y ha mantenido una relación sólida y discreta.

Aunque se sabe poco sobre su vida personal debido a la privacidad que sus padres han mantenido en torno a su familia, se presume que Charlotte ha crecido en un ambiente amoroso y estable.

A pesar de la fama de sus padres, se ha mantenido fuera del ojo público en gran medida, lo que refleja la decisión de sus padres de proteger su privacidad y darle una infancia lo más normal posible.

Recientemente sí se ha conocido un dato sobre ella. Y es que, según medios estadounidenses, ella quiere dedicarse a la actuación, siguiendo el camino de sus padres, pero eso deberá esperar, ya que los progenitores han decidido de que aún no es tiempo para ello, pero lo hará en el futuro.

Rocky James

Rocky James es el hijo de Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. Nació en 2012 y se convirtió en el hermano menor de Charlotte Grace. Al igual que su hermana, Rocky ha sido criado en un entorno familiar alejado del foco de los medios.

Sus padres, como lo mencionamos, han sido muy reservados sobre su vida privada. Aunque se sabe poco sobre Rocky, se especula que ha sido criado con amor y buenos valores. Debido a su edad, aún es muy pronto hablar sobre sus planes a futuro.