La vida de una mujer adinerada da un giro radical luego de encontrar el manuscrito de una novela inédita entre los trabajos de su esposo, el cual al leerlos comienza a despertar sus bajos instintos y deseos que la sumergen en un romance clandestino, así es la trama de “Ceniza” (“Kül” en su idioma original y “Ashes” en inglés), el drama turco que además de contarnos esta historia de amor prohibida, nos atrapará por jugar con la mente de la protagonista, quien no sabrá diferenciar entre lo real y la ficción.

Debido a que la trama otomana ha cautivado a la audiencia, te contamos quiénes conforman el elenco de esta producción de Ay Yapim, que se estrenó en Netflix el 9 de febrero de 2024, así que presta mucha atención.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CENIZA”

A continuación, los actores que conforman esta producción turca.

FUNDA ERYIGIT COMO GÖKÇE

La actriz da vida a Gökçe en "Ceniza". La actriz forma parte del reparto principal de la película de Netflix (Foto: Funda Eryigit / Instagram)

Funda Eryigit como Gökçe, una mujer adinerada que encuentra entra las cosas de su esposo el manuscrito titulado “Cenizas”, cuyas líneas la embarcan en una aventura de la cual no puede escapar, pues se involucra con otra persona.

Ella es una actriz que se graduó del Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul tras completar sus estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas en el mismo centro superior de estudios. Es conocida por “Gecenin Kraliçesi” (2016), aunque tuvo otros roles en “Canım Ailem” (2008-2009), “Sessizlik” (2012-2013), “Eski Hikaye” (2013-2014) y muchos más. Nació el 6 de noviembre de 1984.

ALPEREN DUYMAZ COMO METIN ALI

El histrión tiene el papel de Metin Ali en "Ceniza". Él forma parte del reparto principal de la película de Netflix (Foto: Ulas Tuzak / Instagram)

Alperen Duymaz como Metin Ali, un carpintero que se vuelve en el interés amoroso de kla protagonista y con quien se involucrará sentimentalmente.

Él es un famoso actor y modelo turco, que tuvo interés en el mundo de la interpretación desde temprana edad. Comenzó su carrera actoral en 2015 en la serie de televisión “Tatlı Küçük Yalancılar” (2015), luego obtuvo su primer protagónico con “Acı Aşk” (2015-2016). Le siguieron Bodrum Masalı” (2016-2017), “Çukur” (2018), “Çarpışma” (2018-2019), “Zemheri” (2020), “Son Yaz”, entre otros, así como la película “Direniş Karatay” (2018). Nació el 3 de noviembre de 1992.

MEHMET GÜNSÜR COMO KENAN

El actor es Kenan en "Ceniza". El actor forma parte del reparto principal de la película de Netflix (Foto: Mehmet Günsür / Instagram)

Mehmet Günsür como Kenan, el director de una editorial y esposo de Gökçe, quien piensa que tiene un matrimonio feliz, pero los lujos que le da a su esposa no son suficientes cuando busca amor.

Él es modelo, actor y productor turco. Antes de formar parte del mundo de la interpretación fue barman. Formó parte de películas turcas, italianas y algunas norteamericanas. Es conocido por sus actuaciones en “Muhteşem Yüzyıl” (El Sultán) y las películas “O Şimdi Asker”, “Anlat İstanbul” y Hamam. Nació el 8 de mayo de 1975.

GÖKÇE EYÜBOGLU COMO LALE

Gökçe Eyüboglu interpreta a Lale en “Ceniza”. La actriz forma parte del reparto principal de la película de Netflix (Foto: @berkayuygunoglu / Instagram)

Gökçe Eyüboglu interpreta a Lale en “Ceniza”. La actriz nació el 1 de agosto de 1983 en Estambul Turquía.

Ella es actriz y escritora muy conocida por “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” (2022), “My Name is Batlir, not Butler” (2018) y “Zümrüdüanka” (2020), según IMDb.

ULAS TUZAK COMO DÖVMELI ADAM

El actor tiene el rol de Dövmeli Adam en "Ceniza" (Foto: Ulas Tuzak / Instagram)

Ulas Tuzak tiene el papel de Dövmeli Adam en la película turca. Él nació el 16 de marzo de 1986.

Este actor es conocido por “Arka Sokaklar” (2006), “The Family” (2023) y “Con la soga al cuello” (2023).