Ceren Moray es una actriz turca que no solamente se ha caracterizado por su gran papel en la telenovela “Me robó mi vida”, sino también por sorprender a sus miles de fanáticos con los distintos looks que ha lucido desde años atrás y lo que más ha llamado la atención han sido sus coloridos cortes de cabello.

La telenovela “Me robó mi vida” le permitió Ceren Moray convertirse en una artista internacional, pues, su fama y popularidad incrementaron no solo en su natal Turquía, sino también en otros países a donde ha llegado este importante drama.

Ceren Moray ha participado en distintas producciones turcas desde su debut como actriz en el 2014, pasando por telenovelas como " Serseri Aşıklar”, “Nefes Nefese”, “Olağan Şüpheliler”, entre otras. Pero también se le ha visto en películas como “Bi Küçük Eylül Meselesi”, “Yok Artık!”, “Olaylar Olaylar”, y más.

Sin embargo, una de las telenovelas que se ha ganado el aplauso del público es “Me robó mi vida”, donde Ceren Moray interpreta a Efsun, una villana que se caracteriza por ser ambiciosa, egoísta y que tratará de tener una vida acomodada.

Pero la actriz también ha dado mucho que hablar debido a los distintos looks que ha mostrado a lo largo de los años y que han tenido una buena crítica por parte de sus miles de fans y seguidores en redes sociales.

Ceren Moray en la telenovela "Me robó mi vida" (Foto: Pastel film)

LOS CAMBIOS DE LOOK MÁS RADICALES DE CEREN MORAY DE “ME ROBÓ MI VIDA”

En la telenovela “Me robó mi vida” Ceren Moray aparece con un look discreto donde su cabello rubio es acompañado por algunas ondas. Sin embargo, en la vida real la actriz ha captado la atención de muchos con sus coloridos y divertidos looks.

Cabello rubio con ondas

Las ondas siempre han acompañado los cortes de cabello de Ceren Moray. Y en esta fotografía del 2014 se puede ver a la actriz con su cabello color rubio con grandes ondas.

Ceren Moray con un look rubio (Foto: Ceren Moray / Instagram)

Cabello rojo ondulado

En una oportunidad la actriz también volvió al color rojo pero con grandes ondas en su cabello a la altura de los hombros.

Ceren Moray con cabello rojo con ondas (Foto: Ceren Moray / Instagram)

Cabello corto elegante

Pero lo que algunos de los fans recordarán es que la actriz también ha tenido más looks. A ella se le ha visto con el cabello corto dándole un tono elegante y discreto.

Ceren Moray con cabello corto (Foto: Ceren Moray / Instagram)

Cabello negro al natural

En otras oportunidades a Ceren Moray se le ha visto con su cabello con una tonalidad más oscura pero con su melena al natural.

Ceren Moray con cabello negro natural (Foto: Ceren Moray / Instagram)

Cabello corto rojo

También le agrada el color rojo en su cabello y eso se puede ver en algunas fotografías. Allí se aprecia su corte de cabello a la altura del hombro con el tono rojo y raíces de color oscuro.

Ceren Moray y su cabello rojo (Foto: Ceren Moray / Instagram)

Cabellera larga color negro con mechas

Actualmente Ceren Moray luce un cabello largo color negro (su tono natural), el cual va acompañado por unas mechas de color avellana dándole movimiento y vitalidad. Lo que también se ha podido ver son su flequillo y algunas ligeras ondas.