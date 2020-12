A Lily Collins la vida le sonrie. La actriz se encuentra en la cima del éxito tras protagonizar la serie de Netflix “Emily en París” y su vida personal también va viento en popa, ya que se acaba de comprometer con su novio Charlie McDowell.

La intérprete y el guionista se conocieron en 2019 y desde julio de ese año se les comenzó a relacionar sentimentalmente, ya que se les vio juntos por la ciudad de los Ángeles, pero no fue hasta agosto que la pareja confirmó su relación al publicar una foto de ellos en Instagram.

En una entrevista con los medios de comunicación, Lily Collins reveló que cuando vio por primera vez a Charlie McDowell sabía que él era el amor de su vida y que se iba a casar con él. Este deseo de la actriz se hizo realidad en setiembre de este 2020, cuando la pareja se comprometió y compartieron la noticia en sus redes sociales.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE QUE LE HA ROBADO EL CORAZÓN A LILY COLLINS?

Charlie McDowell es un guionista y director conocido por su película debut The One I Love, protagonizada por Elisabeth Moss y Mark Duplass.

Su segunda película, The Discovery, fue una ciencia ficción de 2017 protagonizada por Jason Segel y Rooney Mara, que se estrenó en Netflix.

Luego pasó a dirigir episodios de Dear White People, On Becoming a God in Central Florida y Tales From the Loop.

Su próxima película, Gilded Rage, trata sobre el infame asesinato del banquero Thomas Gilbert Sr, y estará protagonizada por Lily Collins , Bill Skarsgård y Christoph Waltz .

McDowell es hijo del actor inglés Malcolm McDowell y de la actriz estadounidense Mary Steenburgen.

EL COMPROMISO DE LILY COLLINS Y CHARLIE MCDOWELL

A través de diversas imágenes en Instagram, Lily Collins y Charlie McDowell le contaron a todos sus fans que se habían comprometido.

“He esperado por ti toda la vida y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo”, escribía junto a una serie de fotografías que narran la romántica pedida de mano. En un entorno idílico, rodeados de una naturaleza rocosa, Charlie sorprende a su novia arrodillándose y mostrándole el anillo de compromiso. A juzgar por la reacción de Lily, la propuesta le tomó totalmente por sorpresa y no podía ocultar su emoción. Todo ellos culminaba, como no podía ser de otra manera, con un beso, imagen de su felicidad.

