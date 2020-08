Todos los que hemos visto alguna vez ‘El Chavo del 8′ sabemos el carácter fuerte que tenía el enigmático Don Ramón, personaje entrañable por ser una buena persona aunque no sabía expresarse de la mejor manera; sin embargo, muchos también comentan que el actor que daba vida al ‘deudor de la renta’ en la Vecindad, Ramón Valdés, era ‘un amor de persona'.

Una vez, Ramón Valdés fue a la Teletón que se organizó en Chile y tal como se puede ver en el video de YouTube de TVN, es el mismo ‘Don Ramón’ quien comienza a cantar.

“Busca amor, solamente amor. Le pregunté, qué cómo haría para encontrar a la que quería y me miró, luego sonrió. No no la busques muy bonita porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor”, era la canción que cantaba Ramón Valdes que tiene de nombre ’Cuando era jovencito’ de un grupo llamado LOS APSON.

La grabación se hizo viral y la nostalgia se entabló en los comentarios de las personas que se mostraban muy tristes al ver cómo Ramón Valdés, uno de los personajes más entrañables de su programa favorito, ‘El Chavo del 8′, ya no estaba en este mundo.