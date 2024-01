Las nuevas temporadas de las series de la familia “One Chicago” empezaron el 17 de enero de 2024. Una de ellas es “Chicago Fire”, drama de acción creado por Michael Brandt y Derek Haas con Dick Wolf como productor ejecutivo, que estrenó su temporada 12, que se transmite por NBC y está disponible en Peacock.

En conversación con TV Line, la showrunner Andrea Newman reveló que la nueva entrega incluye “un salto de tiempo antes del estreno, y los espectadores y los 51 estarán juntos. Ha habido grandes cambios, y la pandilla 51 está en una montaña rusa a lo largo del episodio tratando de navegarlo todo”.

Asimismo, Newman bromeó: “Habrá un nuevo bombero que se unirá al Camión 81, pero no por las razones que todos piensan. Por supuesto, el novato tendrá problemas con T mayúscula, pero ¿será del tipo bueno o del tipo malo? Lo descubriremos…”

David Eigenberg, Eamonn Walker, Taylor Kinney, Joe Miñoso, Miranda Rae Mayo, Daniel Kyri, Hanako Greensmith y Jake Lockett regresan como parte del elenco de la temporada 12 de “Chicago Fire”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 12 DE “CHICAGO FIRE”

1. David Eigenberg como Christopher Herrmann

David Eigenberg, conocido por sus papeles como Steve Brady en las series de HBO “Sex and the City” y “And Just Like That”, regresa como Christopher Herrmann, el teniente de la Unidad 51 y fue uno de los bomberos del camión 81.

David Eigenberg regresa como Christopher Herrmann en la temporada 12 de "Chicago Fire", drama de acción producido por Dick Wolf (Foto: NBC)

2. Eamonn Walker como Wallace Boden

Eamonn Walker, actor inglés que participó en películas como “Young Soul Rebels” (1991), “Once in the Life” (2000), “Legacy” (2010) y “A Lonely Place to Die” (2011), retoma el rol de Wallace Boden, el jefe de la estación 51 que se preocupa por cada una de las personas que trabaja con él.

Eamonn Walker como Wallace Boden, David Eigenberg como Christopher Herrmann y Miranda Rae Mayo como Stella Kidd en la temporada 12 de "Chicago Fire", drama de acción producido por Dick Wolf (Foto: NBC)

3. Taylor Kinney como Kelly Severide

Taylor Kinney, conocido por sus papeles como Mason Lockwood en “The Vampire Diaries” y Jared en “La noche más oscura”, vuelve a dar vida al teniente Kelly Severide en la temporada 12 de “Chicago Fire”. Este rol también lo desempeñó en las series “Chicago P.D.” y “Chicago Med”.

Taylor Kinney interpreta a Kelly Severide en la temporada 12 de "Chicago Fire", drama de acción producido por Dick Wolf (Foto: NBC)

4. Joe Miñoso como Joe Cruz

Joe Miñoso, que participó en “Prison Break”, “The Beast”, “Shameless”, “The Chicago Code”, “Boss”, “Chicago Fire”, “Chicago P.D.”, “Chicago Med” y “Get Shorty”, regresa como Joe Cruz en los nuevos episodios. Se trata de un bombero del camión 81.

Joe Miñoso vuelve como Joe Cruz en la temporada 12 de "Chicago Fire", drama de acción producido por Dick Wolf (Foto: NBC)

5. Miranda Rae Mayo como Stella Kidd

Miranda Rae Mayo, que fue parte de series como “Law & Order: LA”, “Supah Ninjas”, “The Game”, “American Caravan”, “Days of Our Lives”, “Pretty Little Liars”, “True Detective” y “Blood & Oil”, retoma el papel de la teniente Stella Kidd.

Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) y Sylvie Brett (Kara Killmer) en el episodio 1 de la temporada 12 de "Chicago Fire" (Foto: NBC)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 12 de “Chicago Fire”:

Daniel Kyri como Darren Ritter

Hanako Greensmith como Violet Mikami

Jake Lockett como Sam Carver