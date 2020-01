Quienes vieron la exitosa serie juvenil “Rebelde”, en 2004, deben recordar a Giovanni Méndez, aquel muchacho soberbio y pedante cuya familia sin clase de un momento a otro hizo fortuna gracias a su carnicería.

Ese personaje fue interpretado por el actor mexicano Christian Chávez, quien alcanzó fama internacional gracias a RBD.

Como se recuerda, el también cantante declaró públicamente, a través de un comunicado, su homosexualidad. Esto sucedió en marzo de 2007 cuando tenía 23 años.

Han pasado más de 12 años y esta persona, ahora de 36 años, recordó los duros momentos que pasó tras haber dado a conocer que era gay.

Christian Chávez se hizo famoso en lanovela "Rebelde" de 2004 (Foto: Instagram)

ÉPOCAS DURAS

Christian Chávez dijo que, tras dar a conocer su opción sexual, su vida personal y laboral se tornó muy dura, pues se le acabaron las oportunidades laborales y fueron muchas las personas que lo juzgaron.

“Me costó trabajo, lloré muchísimo. Me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de todos: de compañeros, productores, directores, hasta gente de mi propia familia”, dijo a MezcalTV.

A pesar de ello dijo que no se arrepintió y le ayudó para no alejarse de lo que era realmente. “No estaba pensando ni en la fama ni era una estrategia publicitaria. Lo hice porque era lo que yo quería y era amor; entonces, si inspiró a una, dos personas, tres personas, yo me doy por bien servido”.

Finalmente, resaltó que después de más de 10 años que dio esa noticia, las personas homosexuales son menos discriminadas, lo que significa que hay cambios en la sociedad. “Dentro de las malas experiencias, creo que es algo maravilloso ver como hemos avanzado y también luchar para las nuevas generaciones, que sus preferencias sexuales no tengan que limitar sus capacidades laborales”, publicó People en español.

Christian Chávez tras salir de la serie RBD se dedicó a cuidar su físico (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES CHRISTIAN CHÁVEZ?

Christian Chávez es un actor y cantante mexicano. Comenzó su carrera interpretando el papel de Fernando ‘Fercho’ Lucena en la telenovela mexicana “Clase 406” (2002), pero el personaje que lo hizo famoso fue el de Giovanni Méndez en “Rebelde” (2004), con el cual formó además parte del exitoso grupo RBD.

En 2007, realizó su debut en teatro en la obra “Hoy no me puedo levantar” y en 2008 participó en el musical “Avenida Q”. En 2012, interpretó el papel de Daniel en la serie “Fixing Paco” para la cadena ABC. Dos años después, Chavéz volvió a la televisión como participante en el reality show “Top Chef Estrellas”.

En 2009, la agrupación disuelta, el joven anunció el lanzamiento de su primer disco como solista titulado “Almas transparentes” (2010). En 2012 lanzó su primer álbum en vivo “Esencial”.

Christian Chávez durante RBD (Foto: Instagram)

VIDA PERSONAL

En 2007 se declara homosexual y da a conocer su matrimonio con BJ Murphy, a quien conoció en Canadá mientras grababa la telenovela “Rebelde”. Pero su vida cambió de un momento a otro y no precisamente para bien, pues ese mismo año fue detenido por posesión de marihuana. Dos años después, en 2009, se divorció.

El 30 de abril de 2013, Christian y su pareja Ben Kruger fueron arrestados por violencia doméstica, en Los Ángeles, Estados Unidos. Y la quincena de mayo, Kruger lo acusó de intento de asesinato. Ante ello, su staff emite un comunicado pidiendo que detengan los chismes.

Para aclarar este tema, el joven se presentó en el programa “Sal y Pimienta”, donde explicó lo sucedido. “Cuando tú estás con una persona que te ama y le abres las puertas de tu corazón, de tu familia y de tu carrera, nunca piensas que al terminar la relación va a ser de esta forma. Si yo no hablé antes del maltrato que viví, no sólo físico sino psicológico, es porque afortunadamente mi vida nunca ha estado envuelta en chismes”.

En octubre de 2013 alarmó a sus seguidores tras publicar en sus redes sociales una secuencia de imágenes en las que se ve que había cortado las venas. En la entrevista, Christian señaló que no se había tratado de una broma y que las fotos eran reales. “Estoy pasando por un proceso difícil. Sé que muchos jóvenes pasan por este tipo de procesos. Pero también sé que con mi familia y con el amor de todos ustedes, con el amor de Dios y sobre todo luchando por lo que quiero y amo, voy a salir adelante”.

En noviembre de 2015 se animó a contar en “Despierta América” esa etapa de su vida. Señaló que estuvo atravesando una fuerte depresión a raíz de los escándalos en los que se había visto envuelto el año 2013. “Lo había perdido todo y ya no quería vivir (…). Perdí un contrato muy grande y tuve que regresar a México sin nada después de vivir una temporada en Los Ángeles”. Agradeció a su amiga, la cantante Anahí por haberlo auxiliado cuando más lo requería.

